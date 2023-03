Il ne s'agit pas d'un secret, Paul George a activement milité pour l'arrivée de Russell Westbrook aux Los Angeles Clippers. Ancien partenaire du meneur de jeu à l'Oklahoma City Thunder, l'ailier voulait absolument le récupérer après son buy-out au Utah Jazz.

Au moment de son départ des Los Angeles Lakers, le vétéran de 34 ans n'a pourtant pas eu une bonne publicité. Très rapidement, des fuites ont indiqué que le vestiaire des Lakers se montrait heureux du départ d'un "vampire".

Visiblement, le natif de Long Beach, affecté par sa situation personnelle, n'avait pas la meilleure attitude en interne. De son côté, George a tenu à défendre la réputation de Westbrook.

"Il n'est pas comme certains le décrivent. C'est l'un des meilleurs coéquipiers, l'un des meilleurs êtres humains, l'un des meilleurs amis. Je me souviens qu'à Oklahoma, il était chaque jour le premier. Parfois, j'essayais de devancer Russ à la salle et je voyais sa voiture déjà garée.

C'était la seule voiture garée dans le parking des joueurs. Ce que j'ai dit de plus fou à l'équipe, c'est que Russ avait une relation spéciale avec tous les membres de l'équipe. Il discutait avec Steven Adams de la Nouvelle-Zélande, du rugby. Ensuite, il discutait avec moi de la pêche, puis avec Jerami Grant de manga.

Il avait des liens avec tous les membres de l'équipe. Et sur le terrain, ça se transforme en alchimie. Tu te dis : ce mec me connaît vraiment, il me fait vibrer. Moi, j'ai vite pensé : 'Oui, je veux jouer pour lui. Je suis convaincu'. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Russ est un leader, mec", a assuré Paul George pour son podcast.