Russell Westbrook est déjà le chouchou de ses nouveaux coéquipiers

Russell Westbrook a beau être un personnage incompris et un joueur qui divise, il a toujours été adulé par ses camarades partout où il est passé. Nouvel exemple aux Los Angeles Clippers, où les louanges n’ont pas tardé à arriver.

« C’est génial d’être dans la même équipe que lui », confie par exemple Terance Mann, qui a pourtant perdu sa place de titulaire depuis le recrutement de l’ancien MVP. « C’est sa quinzième saison et il a 34 ans. Je lui ai dit qu’il en faisait 23. Il fait plus jeune que moi. C’est super de le regarder mener l’équipe. »

Ivica Zubac, un autre jeune joueur de l’équipe, apprécie aussi la présence du meneur.

« J’aime beaucoup le fait qu’il soit là. C’est mieux que ce que je pensais. C’est un super leader, très vocal. On avait besoin de quelqu’un comme lui. Il a une super attitude. Il sourit tout le temps, il rigole, il est très positif. »

Des mots qui font plaisir. Au-delà d’un rôle de plus en plus difficile à trouver sur le terrain, Russell Westbrook reste un super leader dans le vestiaire. C’est parfait pour les Clippers et sa façon d’être apprécié partout restera l’une des marques de sa legacy.