Paul George sur les Clippers : « On serait passé avec Kawhi Leonard »

Les Los Angeles Clippers sont tombés les armes à la main contre les Phoenix Suns. Ils ont tout donné avant de chuter en six manches. Mais ils peuvent sortir la tête haute après avoir mené la franchise à sa première finale de Conférence. Néanmoins, cette sortie laisse un goût d’inachevé en raison de l’absence de Kawhi Leonard. Pour Paul George, les Angelenos seraient encore en piste sans la blessure de l’ailier All-Star.

« On serait passé. Cette série aurait été complètement différente. On parle du forfait de l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Et on était tout près de se qualifier », confie PG13.