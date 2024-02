Paul George, un retour aux Pacers vraiment envisagé ?

Paul George et les Los Angeles Clippers, l'histoire doit normalement continuer. Sportivement, tout va bien pour la franchise californienne, en grande forme. De son côté, l'ailier, en fin de contrat, a déjà publiquement affiché son envie de rester. Et après la prolongation de Kawhi Leonard en janvier, il s'agit de la suite logique.

Pourtant, les semaines passent et les deux parties n'ont pas encore trouvé un accord. Il reste bien évidemment du temps. Mais les Clippers ont anticipé avec Leonard, pourquoi pas avec George ? En attendant, des rumeurs commencent à circuler...

Ainsi, les Philadelphia Sixers seraient prêts à sauter sur l'occasion cet été. Et surtout, les Indiana Pacers, récemment annoncés sur le dossier, incarnent une vraie menace, d'après le journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer.

En effet, face à l'intérêt de son ancienne équipe, George pourrait envisager un retour afin de former un trio avec Tyrese Haliburton et Pascal Siakam. Malgré l'attractivité retrouvée des Pacers, on peut s'interroger sur cette rumeur.

Pourquoi ? Car le camp de Paul George peut utiliser Indiana afin de mettre la pression sur les Clippers. Surtout si des négociations sont en cours pour une éventuelle prolongation...

