Paul Pierce estime que le Heat de LeBron a « sous-performé »

Finaliste quatre années de suite et deux fois champion, le Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh n’en a pas fait assez selon Paul Pierce.

Paul Pierce entretenait une rivalité particulière avec LeBron James, de la même manière que les Boston Celtics ont longtemps été perçus comme l’un des meilleurs opposants du Miami Heat du King. Des affrontements de playoffs qui ont souvent tournés à l’avantage des Floridiens, finalistes sans interruption entre 2011 et 2014 avec deux bagues à l’arrivée. Suffisant pour parler de dynastie ? Pas vraiment selon Pierce, qui estime que les trois amigos que sont James, Dwyane Wade et Chris Bosh pouvaient viser plus haut.

« Je pensais qu’ils auraient dû gagner trois ou quatre titres. LeBron avait dit qu’ils allaient en décrocher cinq, six, sept ou je ne sais quoi. J’avais l’impression qu’ils pouvaient enchaîner et ils étaient plutôt en bonne santé. »

Le noyau dur était encore dans la force de l’âge mais l’effectif autour prenait de l’âge. LeBron James voulait son retour à la maison, direction les Cleveland Cavaliers, où il a pu former un autre « big three », plus jeune, avec Kyrie Irving et Kevin Love.