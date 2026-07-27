Peyton Watson envisage un pari risqué

Les Denver Nuggets sont déjà dans le rouge financièrement après avoir matché l’offre de 12 millions de dollars sur deux ans signée par Spencer Jones avec le Oklahoma City Thunder. La franchise du Colorado risque de devoir dégraisser, ce qui serait une catastrophe pour l’équipe d’un point de vue sportif, mais elle veut aussi trouver un dénouement au dossier Peyton Watson. Vu sa progression, les dirigeants auraient intérêt à le conserver. Mais le joueur cherche un salaire proche des 20-25 millions de dollars, ce qu’aucune équipe ne semble prête à lui donner pour l’instant.

Du coup, l’ailier de 23 ans (24 en septembre) envisage d’accepter la Qualifying Offer. Celle-ci lui a été proposée par les Nuggets afin d’en faire un free agent protégé, ce qui permet à la franchise de s’aligner ensuite sur toutes les offres. Mais une fois que le joueur l’accepte, il se retrouve automatiquement engagé dans l’effectif pour un an avec même une « no trade clause. » Une fois la saison passée, il devient alors un vrai free agent libre de signer où bon lui semble.

Mais c’est un pari risqué parce que ça revient à mettre des millions garanties de côté. En cas de blessure, il est vite possible de se retrouver sans le moindre contrat. C’est un pari sur soi-même. Peyton Watson sort d’une saison à plus de 14 points et 41% de réussite derrière l’arc mais il a connu des pépins de santé qui l’ont notamment empêché de jouer les playoffs. Jalen Duren songerait lui aussi à accepter la Qualifying Offer des Pistons.