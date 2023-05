La stat qui résume le calvaire des remplaçants des Suns

Les remplaçants des Phoenix Suns ne sont absolument pas productifs et c'est une vraie faiblesse pour la franchise de l'Arizona.

Les Phoenix Suns ont un superbe quatuor constitué autour de Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul et Deandre Ayton. Mais autour, c'est le désert de l'Arizona. Ou presque. Les pertes de Cameron Johnson, Mikal Bridges et Jae Crowder se sont ressentir pour la franchise, dont le banc est quasiment inexistant. Encore plus depuis le début des playoffs. Une statistique résume parfaitement cet apport très, très limité.

Suns have 100 bench points. For the postseason. They've taken 97 shots. — 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨 (@FlyByKnite) May 2, 2023

100 points en 97 tirs. Quelle tristesse. Aucun role player des Suns n'arrive pour l'instant à s'imposer vraiment comme une pièce essentielle de la rotation des deux côtés du terrain. Par exemple, hier, lors du Game 2, 6 joueurs de Phoenix ont inscrit 4 points en sortie de banc tandis que 3 joueurs de Denver en marquait 13...