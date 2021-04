Les Suns carburent au max… mais pour quelle fin ?

Les Phoenix Suns ont trouvé leur raison d’être dans la bulle Disney l’été dernier. Invaincus – 8-0 – sans pour autant se qualifier pour les playoffs, ils se sont convaincu qu’ils pouvaient enfin rivaliser avec les meilleures équipes de l’Ouest. D’où l’idée de faire venir Chris Paul, afin de passer un nouveau cap. Et quelques mois plus tard, voilà que la franchise de l’Arizona occupe la deuxième place de sa Conférence.

Avec CP3 à la baguette, les joueurs de Monty Williams ont pris une autre dimension. Les voilà dans la peau d’une équipe qui va non seulement retrouver la post-saison pour la première depuis 2010 mais qui peut, théoriquement vu sa position au classement, aller loin. En plus, les Suns sont chauds bouillants en ce moment : six victoires de suite avec un Devin Booker pointé à 31-4-4 et 51-46-93 sur la série. Ils se baladent.

Alors faut-il y voir le signe d’une longue campagne de playoffs ? C’est là que ça coince. Quelles sont les vraies perspectives des Suns aujourd’hui ? Le débat est intéressant. Dans l’état actuel, ils joueraient les Dallas Mavericks – eux aussi ultra performants en ce moment – dès le premier tour. Se coltiner Luka Doncic et sa bande dès le début des hostilités n’est certainement pas une mince affaire.

Luka Doncic et les Mavericks sur une dynamique infernale : qui va vouloir les défier en playoffs ?

En plus, le Slovène et ses coéquipiers sont plus expérimentés que la quasi-totalité de l’effectif de Phoenix, Chris Paul mis à part… Booker, Deandre Ayton et consorts sauront ils gérer la pression ? Peut-être. Sans doute sur un duel avec les Mavericks. Mais les autres scénarios sont encore plus inquiétants. Parce que si ce n’est pas Dallas, ça sera sans doute Los Angeles. Les Lakers au premier tour, les Clippers au second.

Parce qu’au rythme où les champions en titre enchaînent les défaites, ils devraient vite se retrouver septièmes à l’Ouest. Et donc en position pour défier les Suns. Si LeBron James et Anthony Davis sont présents, impossible de ne pas les considérer comme les favoris sur ce match-up 2-7 un peu particulier. Dans l’hypothèse d’un second round contre les Clippers, difficile d’imaginer Paul, même revanchard, et les siens sortir l’autre armada de L.A. Les Suns sont donc dans une position un peu bâtarde, même si se qualifier pour les playoffs reste déjà une très belle performance en soi. Attention, cette équipe reste très talentueuse. Mais peut-être pas de là à choquer la ligue dès 2021.