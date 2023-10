La belle cagade des Suns dans le money time

Entre balles perdues et tirs ratés, les Phoenix Suns ont complètement déjoué dans le quatrième quart-temps jeudi soir.

Les Phoenix Suns ont laissé filer un match qu’ils tenaient entre leurs mains. Ils menaient de 12 points contre les Los Angeles Lakers à l’entame du quatrième quart-temps jeudi soir. Puis ils se sont écroulés, mis à mal par la pression défensive californienne et la puissance de LeBron James et Anthony Davis. Il y a quelques statistiques qui piquent.

- Les Lakers ont gagné le quatrième quart-temps 28-11 sous l’impulsion de 13 points de Davis et 10 de James.

- C’était un combat inégal : deux stars contre une. En effet, en l’absence de Bradley Beal et Devin Booker, Kevin Durant s’est retrouvé complètement solo dans le money time. Il a fini avec 39 points et 10 rebonds, certes, mais il a surtout marqué 9 des 11 points des Suns dans les 12 dernières minutes.

- Phoenix a converti seulement 5 de ses 20 tentatives dans le quatrième quart-temps (1 sur 8 à trois-points). KD a pris 11 des 20 tirs et il a inscrit 4 des 5 paniers, Jordan Goodwin étant le seul autre joueur à avoir marqué sur la période. Et même quand il ne tirait pas, Durant était essentiellement aux commandes, provoquant la défense balle en main jusqu’au moment où il était obligé de prendre un tir compliqué ou de lâcher la gonfle.

- Les Suns n’ont fait qu’une seule passe décisive sur ce quatrième quart-temps. La balle ne bougeait pas beaucoup, voire pas du tout.

- 8 balles perdues pour les hommes de Frank Vogel dans le money time. Une catastrophe. Souvent parce que Kevin Durant se retrouvé contraint de s’empaler sur la défense physique des Lakers. Le fait que Jusuf Nurkic soit gêné par des problèmes de fautes a pesé sur cette fin de match.

L’équipe de l’Arizona avait déjà montré de grosses limites créatives lors du premier match contre les Golden State Warriors mais elle s’en était sortie en se reposant sur le talent de Devin Booker. Ce n’est que le deuxième match et cette équipe a été montée de toutes pièces en quelques mois mais il n’y a clairement aucun fond de jeu à Phoenix. Ils ont encore le temps, bien sûr, mais… pas tant que ça non plus.

