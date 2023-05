Le trade qui peut faire des Suns le favori au titre en 2024

Matt Ishbia et les Phoenix Suns n’ont pas perdu de temps, encore une fois. Après avoir fait venir Kevin Durant dès son arrivée à la tête de la franchise, le nouveau propriétaire de l’équipe a pris la décision de renvoyer le coach Monty Williams dans la foulée de l’élimination au second tour des playoffs. L’entraîneur quitte donc l’Arizona après quatre saisons, un trophée de COY et des finales NBA disputées en 2021. Son bilan est bon mais son groupe s’est fait sortir deux années de suite au même stade de la compétition en terminant à chaque fois l’année sur un blowout.

Monty Williams prend la porte aux Suns !

C’est un premier changement qui en appelle d’autres à Phoenix. Ishbia va construire son organisation en choisissant ses hommes. Son coach, peut-être même son GM – James Jones, qui a défendu Monty Williams, est toujours en place pour l’instant – et son staff. L’effectif devrait aussi être chamboulé.

Le transfert de Durant, échangé contre Mikal Bridges, Cam Johnson et des tours de draft, a restreint la rotation et les Suns se sont essentiellement appuyés sur KD et sur un très grand Devin Booker pendant leur campagne de playoffs. Ce duo est l’un des plus talentueux et des plus complémentaires de la ligue. Il faut désormais trouver les pièces idéales pour l’entourer. Chris Paul et Deandre Ayton sont deux joueurs susceptibles d’être sacrifiés cet été pour construire un roster capable de lutter pour le titre en 2024.

Et particulièrement Ayton, 24 ans et premier choix de la draft 2018. Le pivot bahaméen pourrait être théoriquement un soutien de poids pour les deux superstars de l’équipe. Mais son attitude a été pointée du doigt, notamment par les cadres, et le jeune homme renvoie l’impression qu’il aimerait jouer ailleurs qu’à Phoenix. Tim MacMahon, insider ESPN, note d’ailleurs qu’il ne serait pas contre un nouveau départ dans une autre franchise.

Le renvoi de Williams, avec qui il a eu ses différend, peut éventuellement le faire changer d’avis. Mais l’inconstance de ses efforts, son langage corporel pendant la compétition et même depuis plusieurs mois laissent penser que les dirigeants vont écouter attentivement les offres pour Deandre Ayton. Surtout que de nombreuses équipes pourraient se montrer intéressées. Un transfert, imaginé par nos soins, nous intrigue particulièrement.

Deandre Ayton quitte finalement les Phoenix Suns pour les Indiana Pacers

Les Phoenix Suns reçoivent : Myles Turner, TJ McConnell.

Les Indiana Pacers reçoivent : Deandre Ayton.

L’an passé, un Ayton mécontent avait signé un contrat de 4 ans pour un montant de 133 millions avec les Pacers. Mais les Suns se sont alignés sur l’offre, malgré le fait que le propriétaire de l’époque Robert Sarver se montrait réticent à l’idée de payer autant d’argent pour un pivot. Il est peut-être temps de faire marche arrière sur cette décision en récupérant cette fois-ci des atouts en échange du colosse.

Indiana a prolongé Myles Turner (pour environ 20 millions annuels) en cours de saison et le joueur est lié à son équipe jusqu’en 2025. Mais cette manœuvre avait sans doute pour but de mieux l’échanger par la suite. La reconstruction a début aux Pacers et, faute d’offre convaincante, le front office a gardé l’un de ses meilleurs assets.

Turner, 27 ans, ne colle pas tout à fait avec la « timeline » établie à Indianapolis. Ayton, à l’inverse, formerait un troisième larron intéressant autour de Tyrese Haliburton et Bennedict Mathurin. Les trois pourraient se développer ensemble et éventuellement s’affirmer comme l’une des équipes du futur à l’Est.

Pour Phoenix, c’est essentiel de pouvoir mettre la main sur un vétéran expérimenté mais encore jeune et qui entre seulement dans son prime. Myles Turner n’a pas tout à fait le même profil que l’actuel pivot des Suns mais c’est un joueur athlétique, capable de protéger le cercle (2,3 blocks) et d’étirer les lignes en attaque (18 points à 37% à trois-points). Ce serait un complément idéal de Booker et Durant des deux côtés du parquet.

TJ McConnell sort de sa meilleure saison en NBA. Les Pacers l’apprécient mais il a déjà 31 ans et la franchise possède en la personne d’Andrew Nembhard un potentiel back-up d’Haliburton. Le profil de McConnell peut vraiment plaire aux Suns. Il est lui aussi expérimenté, bon playmakeur, adroit de loin (44%), vicieux, capable de défendre dur sur l’homme… c’est une version bien plus intéressante de Cameron Payne, meneur remplaçant qui a fini dans le cinq lors des quatre derniers matches de playoffs en l’absence de Chris Paul.

L’ancien joueur des Philadelphia Sixers pourrait assumer au choix le rôle de patron de la deuxième unité, avec un côté rageur et énergique qui manque aux Suns, ou se glisser dans le cinq majeur si le staff décide de faire passer CP3 sur le banc ou de l’échanger sans récupérer un autre meneur en échange (Fred VanVleet est une cible pour Phoenix).

Les Suns perdraient un jeune au potentiel vraiment intéressant mais au comportement décevant pour renforcer leur rotation avec deux basketteurs de qualités. Les Pacers tiendraient de leur côté un trio autour duquel se reconstruire. Le trade ne suffirait pas pour Phoenix, il faudrait évidemment ajouter quelques bons joueurs de banc (ou des compléments dans le cinq) et prendre une décision autour de Paul. Mais la base avec Durant, Booker et Turner peut aller loin.