Les Suns favoris selon la théorie de Phil Jackson

Finalistes la saison passée, les Phoenix Suns confirment qu’il ne s’agissait pas juste d’un accident en dominant la ligue cette saison. Chris Paul et ses partenaires ont enchaîné dimanche soir un dixième succès consécutif en venant à bout des San Antonio Spurs. Une victoire qui leur permet, et c’est très anecdotique, de valider la théorie de Phil Jackson : en gagnant 40 matches avant d’en perdre 20, ils feraient donc figure de favoris légitimes pour le titre selon le coach titré 13 fois au cours de sa carrière (dont 11 fois en tant qu’entraîneur).

En réalité, les Suns frappent encore plus fort puisqu’ils ont gagné 40 de leurs 49 rencontres jusqu’à présent. Soit plus de 80% de victoires. Impressionnant. Ça rappelle que cette équipe a vraiment tous les ingrédients pour aller loin : deux stars, un meneur ultra talentueux, un scoreur d’élite, une excellente défense, un système fiable, l’un des meilleurs coaches de la NBA, des joueurs de devoir qui connaissent parfaitement leur rôle, etc.

Et vous, vous les voyez aller jusqu’où ?

CQFR : KAT, Trae et CP3 sont les winners de la nuit