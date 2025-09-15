Playoffs : Les games 1 et la nuit des Françaises

Les Playoffs WNBA 2025 ont démarré fort cette nuit avec les quatre Game 1 du premier tour. Le choc de la soirée est venu de Phoenix, où le Liberty est allé s’imposer en prolongation (76-69). Une victoire importante, mais qui laisse un goût amer : Breanna Stewart est sortie sur blessure au genou durant l’overtime, et l’inquiétude est réelle. Marine Johannès, elle, n’est pas entrée en jeu, confirmant son rôle réduit en fin de saison. Natasha Cloud a porté New York 20 points, et le Liberty aura l’occasion de conclure la série à domicile dans deux jours.

Un peu plus tôt, Minnesota avait donné le ton en surclassant Golden State (101-72). Les Lynx ont rapidement repris la main après un premier quart dominé par la franchise californienne. Côté tricolore, Janelle Salaün a été la plus en vue avec 13 points, tandis qu’Iliana Rupert (0 point) et Carla Leite (4 points en 8 minutes) ont eu un impact limité.

À Atlanta, le Dream a tenu son rang face à Indiana (victoire 80-68) grâce au duo Allisha Gray – Rhyne Howard, toutes deux à 20 points. La défense d’Atlanta a étouffé le Fever, incapable de trouver du rythme offensif.

Enfin, Las Vegas a écrasé Seattle (102-77). A’ja Wilson a encore livré une prestation de MVP (29 points). Du côté du Storm, la lumière est venue des Françaises : Gabby Williams (16 points) et Dominique Malonga, impressionnante pour son baptême en playoffs avec un double-double (12 points, 11 rebonds). Insuffisant face à des Aces désormais sur 17 victoires consécutives, saison régulière incluse. Seattle devra vite réagir dans sa salle pour espérer prolonger la série.