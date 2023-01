Podcast épisode #49 : Kobe est toujours là, nos souvenirs et son héritage

A l'occasion des trois ans de la disparition de Kobe Bryant, on vous propose de vous replonger dans l'épisode qu'on lui avait consacré en août dernier.

Voilà désormais trois ans que Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont tragiquement trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère en Californie. A chaque anniversaire lié au Black Mamba, la trisse remonte, mais les souvenirs aussi.

En août dernier, à l'occasion du jour où il aurait dû fêter ses 44 ans, nous avions enregistré un podcast consacré à la légende des Lakers. Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou s'étaient posés pour évoquer avec émotion et nostalgie la manière dont Kobe avait traversé leur vie et celles de millions de fans de basket.

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix

<

Podcast épisode #48 : Faut-il avoir peur des Sixers ?