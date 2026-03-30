Caitlin Clark donne son joueur favori en NBA et ce n’est pas forcément celui que l’on croit

Alors que l'on aurait pu penser que Caitlin Clark serait fan de Stephen Curry (bon, c'est aussi probablement le cas vu l'âge de la jeune femme qui a grandi en observant le meneur des Golden State Warriors) ou d'un Tyrese Haliburton dont elle est très proche, la superstar WNBA a confié qu'elle adorait regarder... Nikola Jokic, un joueur au profil particulièrement différent du sien même si les deux sont d'excellents playmakers.

"C'est le joueur que j'aime le plus regarder et c'est probablement le meilleur joueur du monde", confiait Clark en direct sur NBC.

Mis au courant des mots de Caitlin Clark, Nikola Jokic a rétorqué avec humour : "On a le même agent, c'est pour ça qu'elle dit ça".