Podcast épisode #46 : Tout savoir du Mook REVERSE spécial Playmakers

Notre nouveau Mook REVERSE est consacré aux playmakers et il est disponible ! L'occasion pour nous de présenter cet opus de 240 pages qui ravira les passionnés de basket.

Théophile Haumesser et Antoine Pimmel de la rédaction de BasketSession reçoivent Benoît Jamet, un collaborateur de longue date, pour présenter le Mook #10 spécial playmakers et parler de l'évolution de ce rôle dans la NBA et le basket modernes.

