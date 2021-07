Giannis Antetokounmpo n'a jamais voulu se mélanger avec les autres stars de la ligue, que ce soit pour des workouts estivaux ou des vacances. En revanche, il était avide de conseils et de séances d'entraînement avec les anciennes gloires. Kobe Bryant avait accepté de travailler avec le Greek Freak il y a quelques années.

On sait que le regretté Black Mamba était exigeant et intransigeant avec les joueurs qu'il acceptait d'aider. Avec Giannis Antetokounmpo, il n'a pas été déçu. Il a même été franchement impressionné, ce qui l'a poussé à lui formuler le défi le plus ambitieux qui soit par la suite : celui d'être MVP, puis champion NBA.

Giannis a accompli la prophétie de Kobe Bryant

"Giannis est venu travailler avec moi cet été. Il s'est pointé une heure et demi en avance. On a parlé pendant 20 minutes avant de commencer la séances. Il a directement sorti un carnet de notes et a commencé marquer des choses. Il posait des questions. 'Qu'en est-il du footwork ici ?' 'Et la couverture ici ?' Il notait tout. Après l'entraînement, même chose. On s'est assis et on a parlé pendant une heure des duels défensifs qui lui posaient problème. Il écoutait et prenait des notes. Il a continué à étudier et à étudier encore. Je ne suis pas surpris par ce qu'il accomplit. Il a la mentalité de ceux qui veulent progresser constamment. Il n'a fait que gratter la surface de ce dont il est capable", avait raconté Kobe Bryant à Frank Isola de The Athletic.

Il n'y a pas de hasard. Et surtout pas uniquement des qualités athlétiques exceptionnelles chez Giannis Antetokounmpo. La curiosité et l'envie de dépasser les attentes et de progresser sont au moins autant responsables de son succès actuel. Kobe Bryant l'avait bien senti.

