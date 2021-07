Giannis Antetokounmpo a forcément une pensée pour Kobe Bryant aujourd'hui. Il aurait sans doute aimé que le Black Mamba, tragiquement disparu en janvier 2020, puisse le voir accomplir le challenge qu'il lui avait lancé un an plus tôt. Cette prophétie s'est réalisée mardi, au sortir du game 6 légendaire offert par le Greek Freak.

A l'époque où le passe-temps préféré de Kobe Bryant était de jouer les tontons prévenants et motivants, il avait d'abord mis Giannis Antetokounmpo au défi d'être élu MVP. Dès 2019, le joueur des Milwaukee Bucks s'était exécuté, avant de remettre le couvert en 2020. Dans la foulée de son premier sacre, Giannis avait vu Kobe placer la barre un peu plus haut quant à ce qu'il devait réussir.

"Mon gars est MVP. La grandeur. La suite : gagner le titre".

Giannis Antetokounmpo, une perf All-Time pour un joueur All-Time

Il n'a pas fallu si longtemps au joueur de 26 ans pour donner raison à Kobe.

"Je crois que ça a un peu commencé comme une blague. Mais il m'a fait croire que je pouvais y arriver. Je me disais : 'Kobe Bryant pense que je peux y arriver'. Donc je me devais de le faire. De travailler dur. J'aime faire plaisir aux gens et ne pas les laisser tomber", a expliqué Antetokounmpo devant la presse après le game 6.

Un an et demi après son décès et deux ans après le défi qu'il lui a lancé, Giannis Antetokounmpo peut désormais fixer ses propres objectifs. Le back to back ? D'autres trophées de MVP ? A l'heure qu'il est, Giannis est déjà le seul joueur à avoir remporté à la fois le MVP, le MVP des Finales, le MIP et le Defensive Player of the Year.

On attend la suite avec impatience.

Giannis sort un match légendaire, Milwaukee est champion NBA !