Popovich : “Ce ne sera plus du basket, juste de la merde”

Même s'il a dû se résoudre à évoluer un peu avec son temps, Gregg Popovich n'a jamais été, et ne sera jamais, un fan du recours important au tir à 3 points. Après la défaite à New York cette semaine, Pop n'a pas pu s'empêcher de critiquer le shooting à tout va.

La perspective de figurer parmi les équipes avec le pire bilan de la ligue et de peut-être pouvoir drafter Victor Wembanyama n'a pas rendu Gregg Popovich moins blasé par la manière dont on joue au basket en NBA aujourd'hui. Ses Spurs sont pour le moment 14e de la Conférence Ouest avec 12 victoires et 26 défaites.

"I've said before I'm just hoping that the league ends up with a 4-point shot or a 5-point shot so we can make it a real circus. It'll be a different sport. It won't even be basketball, it'd just be a bunch of crap."

Gregg Popovich 🗣

(via @sny_knicks)pic.twitter.com/ERIJmnB4vW

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 5, 2023