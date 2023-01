Six mois après sa signature, Gary Payton II devrait jouer pour la première fois sous les couleurs des Blazers ce lundi, face aux Pistons.

Il s’est fait attendre, le voilà enfin. Gary Payton II devrait disputer son premier match avec les Portland Trail Blazers ce lundi, 6 mois après sa signature. L’ailier est listé apte à jouer sur l’injury report de son équipe pour la première fois de la saison.

Le natif de Seattle, révélation défensive des derniers playoffs, a signé un contrat de 28 millions de dollars sur trois ans dans l’Oregon en juillet. Opéré dans la foulée, il n’a toutefois pas pu se montrer sous le maillot de sa nouvelle franchise jusqu’ici. Cela devrait changer en ce début d’année, avec une première confrontation face aux Pistons.

Essentiel dans le titre des Warriors, Payton s’est imposé comme un défenseur de premier plan en NBA l’année dernière. Un revirement de situation total pour lui, qui envisageait pourtant de mettre un terme à sa carrière d’athlète un an plus tôt. Sa polyvalence et ses qualités défensives étaient particulièrement recherchées par le front office des Blazers cet été.

Si le backcourt composé de Damian Lillard et Anfernee Simons performe en attaque, les choses sont en effet plus compliquées de l’autre côté du terrain. Portland est la 22e défense de la ligue cette saison, avec 114 points encaissés pour 100 possessions. Un chiffre décevant pour un collectif qui vise les playoffs.

Le retour de Gary Payton II ne pourra pas tout changer, mais il fera certainement beaucoup de bien à son équipe. Les Blazers sont actuellement à la 8e place de l’Ouest avec un bilan de 18-17. Dans une conférence si relevée, chaque renfort est précieux.

