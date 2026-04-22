Golden State réfléchit à l’après-Kerr avec Mike Brown comme piste logique… et Andre Iguodala en outsider inattendu.

Si Steve Kerr venait à quitter les Golden State Warriors, plusieurs noms commencent déjà à circuler.

Le plus évident mène à Mike Brown, actuel coach des New York Knicks et ancien assistant historique de Kerr à Golden State, selon Tim Kawakami du San Francisco Standard.

Très apprécié en interne, Brown apparaît comme une option naturelle. Mais un obstacle majeur existe : il est toujours en poste à New York, et son départ dépendrait d’une décision extérieure.

D’autres profils déjà identifiés

D’après Kawakami, les Warriors pourraient explorer aussi des profils variés, souvent orientés vers le développement et l’analyse moderne du jeu.

Parmi eux, des assistants réputés comme Micah Nori (Minnesota), Chris Quinn (Miami), Sean Sweeney (San Antonio) ou encore Johnnie Bryant (Cleveland) correspondraient aux profils.

Des noms comme Jordi Fernandez ou Todd Golden ont également été évoqués, même si leur situation actuelle complique leur arrivée.

Andre Iguodala, la surprise

Mais le nom qui intrigue le plus reste celui d’Andre Iguodala.

Ancien pilier de la dynastie Warriors et MVP des Finales 2015, Iguodala n’a pourtant aucune expérience comme head coach.

Malgré cela, il serait considéré comme une option crédible en interne.

Un choix qui pourrait marquer un tournant

Ce profil inattendu illustre une possible volonté de rupture.

Entre continuité avec un coach expérimenté comme Mike Brown et pari audacieux avec un ancien joueur emblématique, Golden State pourrait prendre une direction forte pour l’après-Kerr.

Une transition majeure en vue

Après plus d’une décennie et quatre titres NBA sous Steve Kerr, le prochain choix sera structurant pour l’avenir de la franchise.

Et à ce stade, les Warriors semblent ouverts à plusieurs scénarios, du plus classique au plus surprenant.