Pourquoi Christian Wood a échoué à Dallas et… quasiment partout

Christian Wood est un nouveau joueur des Los Angeles Lakers et cela ressemble plutôt à un joli coup de la part de Rob Pelinka. L'opération est du style low risk/high reward, avec un salaire inférieur à 6 millions de dollars et une deuxième année en player option. Si les choses se passent bien, les Lakers auront eu un excellent joueur offensif à moindre frais. Dans le cas contraire, ce ne sera qu'une nouvelle parenthèse décevante dans la carrière de l'intérieur de 28 ans.

Tim MacMahon, l'insider d'ESPN, toujours très connecté aux Mavs, expliquait récemment dans le Locked On Podcast pourquoi la mayonnaise n'avait à nouveau pas pris entre Christian Wood et les Mavs.

"Pourquoi ça n'a pas marché ? Pour la même raison que ça n'a pas marché à Houston, à Detroit, à New Orleans, à Milwaukee... Le garçon est indéniablement très talentueux offensivement. Mais tous les coaches qui l'ont eu n'en veulent plus et Jason Kidd n'en voulait pas non plus quand ils ont fait le trade pour le recruter, ça n'a jamais cliqué entre eux.

Il y a des soirs où il joue extrêmement bien en attaque, mais comme me l'a dit un dirigeant des Mavs : 'Ce n'est pas qu'il est mauvais en défense. Le problème c'est qu'il est p***** de catastrophique'. Est-ce qu'il peut au moins faire sembler de s'intéresser aux schémas défensifs ? Ce sont des choses comme ça qui expliquent pourquoi il n'est jamais resté longtemps dans ses équipes".

Les Lakers ont pris le pari qu'ils arriveraient à tirer le meilleur de Christian Wood et à l'inciter à faire le strict minimum en termes d'efforts défensifs. A ce prix-là, c'est un pari tout à fait raisonnable.

