Christian Wood aux Lakers pour 2 ans, bien joué Pelinka

Christian Wood s'est engagé pour deux saisons avec les Lakers, qui renforcent leur secteur intérieur et augmentent leur capacité à shooter.

Jolie pioche pour les Los Angeles Lakers. Christian Wood était l'un des free agents encore libres les plus talentueux du marché et la franchise californienne l'a convaincu d'embarquer dans l'aventure. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Wood, qui fêtera bientôt ses 28 ans, va signer un contrat de 2 ans (avec player option pour la deuxième saison) et 5.7 millions de dollars.

Le secteur intérieur des Lakers semble bien plus solide que l'an dernier avec Christian Wood, Jaxson Hayes et Anthony Davis, même si celui-ci devrait continuer de militer pour jouer poste 4. Très bon offensivement, Wood n'est pas parvenu à s'imposer à Dallas, où il tournait tout de même à 16.6 points et 7.3 rebonds de moyenne la saison dernière, sans pour autant convaincre Jason Kidd d'en faire l'un de ses piliers.

Les Lakers n'ont sans doute pas oublié que Wood a brillé face à eux lors du dernier Christmas Day, avec une copie à 30 points, 8 rebonds et 4 interceptions en plus de la victoire. Christian Wood est l'un des quatre seuls joueurs en activité en NBA mesurant au 2.06m ou plus à avoir inscrit au moins 100 paniers sur chacune des deux dernières saisons. Les autres : Nikola Vucevic, Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr.

L'ancien joueur des Pistons et des Rockets apportera donc aussi et surtout sa capacité à étirer le jeu et à shooter, lui qui tire à 38% à 3 points sur les quatre dernières saisons réunies. Les Lakers, eux, étaient 25e de la ligue au pourcentage à 3 points en 2022-2023.

Le recrutement des Lakers, piloté par Rob Pelinka, semble bouclé, après les arrivées ou retours précédents de : Gabe Vincent, D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Auston Reaves, Taurean Prince et Cam Reddish?

