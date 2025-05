Comme tous les samedis, Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions sur le basket et la NBA. C'est le Ce à Quoi il Fallait Répondre.

On y parle notamment de Shai Gilgeous-Alexander et du OKC Thunder, de Giannis Antetokounmpo, de Nikola Jokic, des Lakers et de bien des choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

https://www.youtube.com/watch?v=_j1tm3K_dmw

🎙️ Giannis Antetokounmpo aux Lakers, possible ou pas ?