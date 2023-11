Pourquoi les Memphis Grizzlies sont derniers de l’Ouest

Tout d’abord, il est important de rappeler que les Grizzlies sont privés de plusieurs éléments importants. Ja Morant, la superstar de l’équipe est suspendue jusqu’à mi-décembre tandis que Brandon Clarke et Steven Adams, seront absents toute la saison en raison d'une blessure au tendon d’Achille pour le premier et au genou droit pour le deuxième. Les Grizzlies ont aussi perdu Dillon Brooks et Tyus Jones, partis à Houston et Washington, et récupéré Marcus Smart, Bismack Biyombo et Derrick Rose à l’intersaison.

L’an passé, Memphis possédait la deuxième meilleure défense de la Ligue, si on prend en compte le defensive rating (qui sont les points marqués sur 100 possessions) avec 111,2 points encaissés de moyenne, et le meilleur défenseur de l’année en la personne de Jaren Jackson Jr. Les Grizzlies étaient notamment redoutables pour protéger la raquette puisque c’était la meilleure équipe NBA en termes d’efficacité défensive près du cercle, en contraignant les adversaires à tirer à 62% de réussite contre eux (pour une moyenne de 66,6% dans la Ligue).

Offensivement, l’équipe de Taylor Jenkins avait aussi de beaux arguments puisqu’elle était huitième meilleure attaque en comptant les points marqués par match, avec 116,9 points de moyenne, et quatorzième à l’offensive rating (qui sont les points marqués sur 100 possessions) avec 115,1 points de moyenne.

Une attaque privée de son pouvoir de percussion et de création

Privés de deux titulaires habituels, Memphis a attaqué la nouvelle saison avec un cinq de départ composé de Jaren Jackson Jr, Xavier Tillman, Desmond Bane, Ziaire Williams et Marcus Smart. Mais Tillman s’est blessé au genou après cinq matchs et Williams n’a pas donné satisfaction dans un rôle de starter. Taylor Jenkins a donc ajusté son cinq de départ en alignant Bismack Biyombo et le sophomore Jacob Gilyard d’entrée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces Grizzlies new look souffrent de leur faiblesse offensive. Sans Ja Morant mais aussi sans Brandon Clarke, très important pour sa menace aérienne et sa capacité à rouler vers le cercle sur les picks and roll, Memphis a perdu ses armes principales pour mettre une forte de pression sur le panier adverse.

L’an passé, Memphis prenait plus de 35% de ses tirs près du cercle contre 34% de trois points et 31% de tir à mi-distance. L’équipe avait donc une attaque équilibrée avec une alternance au niveau des tirs pris. Memphis était aussi l’une des meilleures équipes en transition avec 25,8 points marqués par match sur cette phase de jeu.

Cette saison, sans le pouvoir de percussion de Morant et la menace verticale et horizontale de Clarke, les Grizzlies ne tentent plus que 28,9% de tirs près du cercle contre 42,4% de tirs à trois points. Le problème, c’est que Memphis ne shoote qu’à 33,7% à longue distance, ce qui la place au 25e rang de la Ligue. Pire, les Grizzlies ne courent pas autant que la saison dernière et ne marquent plus que 23 points par match en transition, ce qui est trop peu pour une équipe qui se classe 28e de la Ligue sur attaque placée. Sans Ja Morant et Tyus Jones, cette équipe manque de créateurs sur demi-terrain et souffre donc de son manque d’alternance au tir mais aussi de son incapacité à mettre une forte pression près du cercle, ce qui la rend prévisible et plus facile à défendre.

La défense de Memphis, vraiment plus faible que l’an passé ?

Mais qu’en est-il de sa défense, si bonne l’année dernière ? Et bien, on est loin de la catastrophe malgré les apparences. Memphis ne pointe plus qu’à la 17e place au niveau du defensive rating avec 113,6 points encaissés sur 100 possessions, certes. On rappelle que l’an passé, son defensive rating était de 111,2 points encaissés sur 100 possessions, un score qui était suffisant pour intégrer le Top 3 de la Ligue. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le niveau défensif en NBA s’est amélioré en ce début de saison 2023/2024 tandis que celui des Grizzlies s’est légèrement affaibli. Mais quand on regarde les statistiques avancées, on peut se rendre compte que les Grizzlies sont toujours aussi bons pour protéger le cercle voire légèrement meilleurs puisqu’ils sont quatrième au niveau de l’efficacité défensive sur les tirs près du cercle, qui sont les tirs les plus rentables du basketball, avec 60,7% de réussite adverse contre 62% l’an dernier. Memphis dissuade même davantage l’adversaire de tirer près du cercle par rapport à l’année dernière puisque seulement 30% des tentatives de ses opposants sont prises à cette distance, contre 34% l’an passé.

Les Grizzlies figurent aussi au quatrième rang des équipes qui provoquent le plus de pertes de balle avec 16,8% des possessions adverses qui finissent en ballons perdus. L'impact de Marcus Smart dans ce domaine est même évident puisqu'il fait partie du Top 10 des intercepteurs NBA avec 2 ballons volés par match. En réalité, ce qui fait souffrir cette équipe défensivement, c’est le tir à 3 points. Memphis est l’équipe qui concède le meilleur pourcentage de réussite à l’adversaire, avec 42,1% d’adresse à 3 points, et en plus sur un gros volume, puisque 41% des tirs pris contre les Grizzlies sont à trois points. Il faut aussi dire que 24% des tirs à 3 points qu’ils concèdent sont des tirs grands ouverts, avec 44,4% de réussite, ce qui est encore une fois le total le plus élevé de la Ligue.

3 points-dépendants

La stratégie défensive des Grizzlies de verrouiller les tirs près du cercle est sensée, compte tenu du personnel que Taylor Jenkins a à sa disposition. Cette stratégie était d’ailleurs exactement la même l’an passé mais avec une réussite différente. Lors de la saison 2022-2023, Memphis concédait déjà 37,5% de tirs à 3 points à l’adversaire, mais avec une réussite de 36% seulement. L’équipe concédait aussi 21,3% de tirs grands ouverts, qui était le deuxième total le plus élevé de la NBA, mais avec 38% de réussite seulement. La chance ou plutôt la malchance joue donc pour le moment un mauvais tour à cette équipe qui est doublement terrassée par le tir à 3 points.

En attaque, elle repose principalement sur lui, faute de solution alternative fiable, sans avoir la réussite nécessaire pour marquer plus de points. En défense, elle s’organise donc pour limiter au maximum la réussite de l’adversaire près du cercle, ce qu’elle fait très bien, mais elle est punie par l’adresse à 3 points indécente de ses adversaires. Avec un léger shift sur ces tirs à 3 points, d’un côté ou de l’autre du terrain, le bilan comptable de l’équipe pourrait rapidement s’améliorer.

Le retour sur le parquet de Ja Morant, prévu pour le 19 décembre, devrait complètement changer l’attaque des Grizzlies, vu qu’il apportera cette alternance qui manque tant en ce moment. Sa présence permettra aussi à l’équipe d’améliorer ses points sur rebonds offensifs qui sont corrélés à l’agressivité des joueurs sur drive. Mais sera-t-il déjà trop tard pour les Grizzlies pour recoller dans le peloton de tête d’une Conférence Ouest extrêmement relevée ? On fera le point en février.