Pourquoi les Wizards sont kiffants à regarder cette saison

Les Wizards surprennent en 2025 : du jeu, de l’énergie et deux Français qui brillent. Voici pourquoi Washington séduit enfin les fans.

C’est peut-être la phrase la plus inattendue du CQFR : « Les Wizards, cette saison, j’aime bien regarder leurs matches. » Nos journalistes ont longuement parlé du début d’exercice encourageant de Washington, une équipe certes promise à un bilan compliqué, mais qui surprend par son énergie et la progression de ses jeunes, à commencer par Alex Sarr et Bilal Coulibaly.

Des jeunes qui progressent vraiment

Face à New York, Washington s’est incliné (119-102), mais les deux Français ont encore livré de solides prestations : 19 points, 8 rebonds, 7 passes et 2 contres pour Alex Sarr, 15 points et 7 rebonds pour Bilal Coulibaly. Des lignes qui parlent d’elles-mêmes.

« Super début de saison franchement », lâche Shaï au sujet de l’intérieur. « Chacun de ses matches est vraiment de bonne qualité. On voit qu’il y a eu du travail pendant l’été. »

« Défensivement, je le trouve vraiment bon. Offensivement, il fait de meilleurs choix de tirs, je pense, et c’est vraiment prometteur », poursuit Shaï.

La frustration digérée de l’été dernier avec l’équipe de France, Sarr joue plus juste, prend de meilleures décisions et s’impose désormais comme l’un des jeunes les plus réguliers du groupe.

Même son de cloche pour Bilal Coulibaly, qui montre de l'aplomb après avoir manqué le début de saison sur blessure.

D’un fardeau à un vrai plaisir de spectateur

Ce qui ressort surtout, c’est la différence de ressenti par rapport à la saison dernière. « L’an dernier, je ne voulais rien avoir à faire avec eux. Je ne voulais pas du tout les voir jouer », avoue Shaï, avant d’ajouter : « Là, j’aime bien regarder leurs matches honnêtement. »

Pourquoi ce revirement ? Parce que malgré les défaites, Washington joue à fond. Il y a une intensité nouvelle, une envie de défendre, de courir, et une vraie cohérence entre les jeunes talents. Même si le collectif n’est pas encore mûr, il dégage une forme de sincérité que beaucoup d’équipes en reconstruction n’ont pas.

En outre, l’évolution du jeu des Wizards s’explique aussi par la progression de leur intérieur français, ce qui n’est pas pour nous déplaire

Le plaisir avant les victoires

Personne ne s’attend à voir Washington jouer les play-offs. « Les Wizards vont avoir un bilan probablement désastreux », reconnaissent nos journalistes. Mais pour la première fois depuis longtemps, regarder un match de cette équip n’est plus une punition.

Entre un Alex Sarr en pleine confiance, un Bilal Coulibaly plus à l’aise balle en main et une équipe qui se bat chaque soir, Washington s’est trouvé une identité : celle d’un groupe qui donne envie d’être suivi, même quand il perd.

