Pourquoi Mac McClung n’a été joueur des Bulls que… trois heures

Signé puis coupé en trois heures, Mac McClung n’a jamais vraiment rejoint les Chicago Bulls. Mais ceux-ci veulent garder un œil sur lui.

Mac McClung aura porté les couleurs des Chicago Bulls pendant tout juste trois heures. Signé puis coupé dans la même journée, l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest n’a en réalité jamais eu vocation à intégrer la rotation de Billy Donovan.

Un mouvement administratif, pas sportif

Selon Keith Smith de Spotrac, cette manœuvre fait partie des opérations courantes de présaison en NBA. En signant puis en coupant un joueur, une franchise peut sécuriser ses droits en G League, son équipe affiliée pouvant ensuite le recruter.

Ces contrats permettent également au joueur de toucher une prime pouvant atteindre 85 000 dollars s’il reste au moins 60 jours avec l’équipe de G League du club concerné.

Les Bulls veulent garder un œil sur McClung

Dans le cas présent, il s’agit donc pour Chicago d’une stratégie visant à attirer Mac McClung vers les Windy City Bulls, l’équipe affiliée basée dans l’Illinois. Avant cela, la franchise devra toutefois obtenir ses droits G League, actuellement détenus par les Osceola Magic.

Avec déjà 15 contrats garantis et 3 two-way deals, le roster principal de Chicago est complet. L’objectif est donc avant tout de continuer à suivre et développer McClung dans un cadre interne sans l’intégrer à la rotation NBA.

Un roi du dunk encore en quête d’une vraie chance

À 26 ans, McClung reste un joueur très populaire grâce ses trois victoires consécutives au Slam Dunk Contest. Mais il peine toujours à s’imposer en NBA. Depuis 2021, il n’a disputé que six matchs pour quatre équipes différentes.

L’an passé, il avait brillé en G League sous le maillot des Osceola Magic, affichant 23,0 points, 5,4 passes et 3,9 rebonds de moyenne sur 44 rencontres, ce qui lui a valu le titre de MVP du championnat.

Si tout se passe comme prévu, les fans des Bulls pourraient bientôt le voir en action du côté de la G League, où il pourrait de nouveau se montrer sous les projecteurs — et pourquoi pas, espérer une nouvelle opportunité dans l’élite.