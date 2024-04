Pourquoi Team USA envoie bien une Dream Team à Paris

Les Etats-Unis n'ont pas attendu la dernière minute ou un stage de préparation en groupe élargi pour officialiser la composition de l'équipe qui ira à Paris. Team USA a fait des Jeux Olympiques 2024 une priorité, avec pour objectif de rappeler à tout le monde que les échecs récents en Coupe du monde ne sont dus qu'à la présence d'une équipe C. C'est une véritable armada qui se rendra dans la capitale française en juillet. D'aucuns osent même le terme "Dream Team".

Commençons par dire que la Dream Team originelle, celle de 1992, occupera toujours une place plus importante dans le coeur des gens et sur le plan culturel. C'est la première fois qu'une équipe de pros enfilait le maillot américain aux JO et le pédigré des 12 participants est quand même compliqué à égaler. En revanche, la liste concoctée par Grant Hill peut aussi mériter cette appellation. Le CV et la renommée des joueurs que coachera Steve Kerr dans 3 mois donne un clinquant incroyable à ce groupe, qui peut prétendre au statut de deuxième plus clinquant de l'histoire de Team USA. Jugez plutôt.

3 membres d'un hypothétique top 20 all-time

LeBron James , fréquemment cité dans le débat du GOAT, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, icône mondiale.

, fréquemment cité dans le débat du GOAT, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, icône mondiale. Stephen Curry , le meilleur shooteur de l'histoire et un révolutionnaire. Quatre bagues et une empreinte gigantesque sur la NBA des années 2010 et 2020. Possible top 10 all-time.

, le meilleur shooteur de l'histoire et un révolutionnaire. Quatre bagues et une empreinte gigantesque sur la NBA des années 2010 et 2020. Possible top 10 all-time. Kevin Durant, l'attaquant le plus doué et létal de sa génération pour ne pas dire plus, probablement le meilleur joueur américain de tous les temps en FIBA et clairement dans la discussion pour le top 20 all-time en NBA.

4 autres trentenaires exceptionnels dans leur registre

Kawhi Leonard , double MVP des Finales, un personnage aussi discret et mystérieux qu'il n'est fabuleux en temps que two-way player. L'un des meilleurs défenseurs du 21e siècle.

, double MVP des Finales, un personnage aussi discret et mystérieux qu'il n'est fabuleux en temps que two-way player. L'un des meilleurs défenseurs du 21e siècle. Joel Embiid, MVP en titre, big man ultra dominant, exactement ce qu'il a manqué aux Etats-Unis sur les récentes compétitions internationales.

MVP en titre, big man ultra dominant, exactement ce qu'il a manqué aux Etats-Unis sur les récentes compétitions internationales. Anthony Davis, un talent phénoménal avec un impact énorme des deux côtés du terrain. Sa carrière aurait dû être encore meilleure, mais son impact n'est plus à prouver lorsqu'il est en bonne santé. Membre de la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps.

un talent phénoménal avec un impact énorme des deux côtés du terrain. Sa carrière aurait dû être encore meilleure, mais son impact n'est plus à prouver lorsqu'il est en bonne santé. Membre de la liste des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Jrue Holiday n'a pas la même popularité que beaucoup de ses camarades, mais on parle là d'un joueur que toutes les stars de la ligue redoutent d'avoir sur le dos et citent spontanément tous les ans comme le meilleur défenseur autour du périmètre. Offensivement, c'est très loin d'être un peintre, mais c'est en défense que sa polyvalence et son cerveau sont hors du commun.

3 tueurs qui entrent dans leur prime

Devin Booker, machine offensive avec une régularité et une fiabilité folles ces dernières années à Phoenix. L'un des rares joueurs à avoir marqué au moins 70 points dans un match NBA.

machine offensive avec une régularité et une fiabilité folles ces dernières années à Phoenix. L'un des rares joueurs à avoir marqué au moins 70 points dans un match NBA. Jayson Tatum , un candidat au MVP tous les ans, smooth comme personne en attaque, très compétent en défense, avec une confiance et une panoplie qu'il revendique d'inspiration black-mambesque.

, un candidat au MVP tous les ans, smooth comme personne en attaque, très compétent en défense, avec une confiance et une panoplie qu'il revendique d'inspiration black-mambesque. Bam Adebayo, l'un des tous meilleurs défenseurs de la ligue, avec des qualités de playmaker et un profil de plus en plus all-around

2 U25 déjà incroyablement forts

Anthony Edwards , une graine de superstar qui a déjà réussi, en partie, à faire des Wolves une franchise sexy et intéressante à suivre. Un potentiel de tomars spectaculaires qui ne gâche rien.

, une graine de superstar qui a déjà réussi, en partie, à faire des Wolves une franchise sexy et intéressante à suivre. Un potentiel de tomars spectaculaires qui ne gâche rien. Tyrese Haliburton est déjà le meilleur meneur "pass-first" de la ligue, avec la capacité d'atteindre et dépasser les 20 passes décisives sur un match

Voilà ce qu'il faudra se coltiner pour les adversaires de Team USA. On peut se demander quel cinq est le plus susceptible de démarrer en cas de finale, avec un mix de clinquant et de compatibilité.

Pourquoi pas quelque chose comme ça ?

LeBron James - G

Stephen Curry - G

Kawhi Leonard - F

Kevin Durant - F

Joel Embiid - C

Ou de la full defense :

Jrue Holiday - G

Kawhi Leonard - G

Bam Adebayo- F

Anthony Davis - F

Joel Embiid - C

Ou du tall ball :

LeBron James

Kawhi Leonard

Kevin Durant

Anthony Davis

Joel Embiid

Ou du full offense :

Tyrese Haliburton

Stephen Curry

Devin Booker

Jayson Tatum

Kevin Durant

Bref, vous avez compris l'idée...