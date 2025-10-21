Preview : Le Thunder peut-il rater le back to back ?

Oklahoma City Thunder

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 68-14, 1er de l'Ouest et au général, vainqueur du titre NBA face aux Pacers (4-3)

Quelle saison extraordinaire pour OKC ! Meilleur bilan de l'histoire de la franchise, premier titre, gain du MVP de saison régulière, puis des Finales avec l'avènement de Shai Gilgeous-Alexander... Les playoffs n'ont pas été simples et il a fallu se démener pour venir à bout d'Indiana dans la série pour le sacre, mais tout a cliqué au bon moment pour le Thunder. Avec un groupe encore jeune savamment piloté par Mark Daigneault, tout le monde a pu assister à l'éclosion d'une équipe pas loin d'être infaillible sur le papier, avec de la variété des deux côtés du terrain, quelques défenseurs élite ici et là et une académie de jeu qui devrait lui permettre de durer.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Quasiment rien. Les seuls événements majeurs de l'intersaison pour OKC sont le choix de Jalen Williams de se faire opérer du poignet qui l'a gêné pendant l'intégralité des playoffs (il manquera d'ailleurs le démarrage de la saison) et l'intervention subie par Nikola Topic au niveau des testicules, ce qui est un nouveau contretemps fâcheux pour le jeune Serbe. Pour le reste, le Thunder avait déjà verrouillé ses cadres et la plupart de ses role players grâce au bon travail de Sam Presti. Notons quand même que Jaylin Williams et Ajay Mitchell ont été prolongés. Durant la Draft 2025, le Thunder a récupéré Thomas Sorber (malheureusement blessé immédiatement) et Brooks Barnhizer, qui dépannera au besoin. Un petit trade à noter : celui qui a envoyé Dillon Jones à Washington pour récupérer un autre Jones... Colby.

La rotation serrée :

Guards : Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Alex Caruso, Cason Wallace, Isiah Joe, Ajay Mitchell

Forwards : Jalen Williams, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Ousmane Dieng

Bigs : Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams.

Le joueur à suivre : Chet Holmgren

Holmgren a été un lieutenant assez parfait en complément de Jalen Williams la saison dernière. Maintenant, on peut se demander quel est le next step pour lui. On parle tout de même d'un très haut choix de Draft que l'on imaginait potentiellement devenir le n°1 d'une équipe. Le contexte au Thunder a été parfait pour lui, avec moins de pression grâce à la présence de SGA et d'un collectif huilé, ce qui lui a permis de devenir rapidement champion NBA. Désormais, on va observer quels challenges il peut accomplir et quelle peut être son évolution : All-Star ? DPoY ? Membre du premier ou deuxième cinq de la saison ? Rien ne lui est interdit s'il parvient à éviter les blessures et à connaître un développement dans la lignée de ce qu'on l'a vu faire la saison dernière. C'est aussi grâce à ces perspectives-là que le Thunder va faire figure d'épouvantail lors de cette saison 2025-2026.

Alors, cette grande question : le Thunder peut-il rater le back to back ?

Oui, évidemment. On pensait que Boston était en pole pour sa propre succession la saison dernière, mais des obstacles, ainsi que la fatigue mentale et physique sont venus se mettre sur leur route. Réussir un back-to-back est rare dans la NBA moderne et les derniers à l'avoir fait sont les Warriors de Curry et Durant. En revanche, si une équipe paraît vraiment bien armée pour y parvenir, c'est ce Thunder 2025-2026. Le groupe est jeune et, même avec la fatigue d'une saison au long cours, les kilomètres pèsent un peu moins que sur un roster de briscards. OKC a encore une palanquée d'armes diverses et variées à sa disposition, notamment le MVP (de saison régulière et des Finales) sortant, Shai Gilgeous-Alexander. Donc, oui, OKC "peut" rater le back to back, mais il y a de quoi avoir confiance dans les capacités des joueurs de Mark Daigneault à répéter la performance.

L’objectif réaliste : Tenter le back to back

Tier NBA : Favoris pour le titre