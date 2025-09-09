Face à l’Italie en huitième de finale de l’EuroBasket, Luka Doncic a enflammé ses coéquipiers avec un discours marquant lors d’un temps mort.

En huitième de finale de l’EuroBasket, la Slovénie affrontait l’Italie dans un duel tendu où la pression se faisait sentir des deux côtés. Portée par un Luka Doncic en feu, l’équipe a trouvé la ressource nécessaire pour s’imposer 84-77 et rejoindre les quarts de finale.

Mais tout n’a pas été simple et n’a pas respiré la sérénité. On sait les Slovènes bouillants et capables de s’embrouiller avec l’adversaire, mais aussi entre eux. Même quand ils sont devant.

Cette propension a permis à Luka Doncic de montrer qu’il n’était pas (plus) seulement un leader dans le jeu. Malgré son festival sur le terrain, une de ses actions les plus décisives s’est peut-être bien déroulée sur le banc. Lors d’un temps-mort au cours duquel l'ancien meneur des Dallas Mavericks a pris la parole pour apaiser ses coéquipiers. Et les recadrer.

Il s’est adressé à eux avec des mots simples mais percutants :

« On est devant de sept points, détendez-vous, bordel, tout le monde. Vous êtes tous nerveux, on a 7 points d’avance. Concentrez-vous, on n’a pas besoin de se battre entre nous, putain. On est contre eux, pas contre nous-mêmes, allez ! »

Luka Doncic gave an emotional speech vs Italy, trying to calm his teammates down 🗣🇸🇮 #EuroBasket More details: https://t.co/EE8ZUfXgqe pic.twitter.com/VjptFR59Ve — BasketNews (@BasketNews_com) September 8, 2025

Son intervention a eu un effet immédiat. La Slovénie a retrouvé sa cohésion et déroulé son basket pour décrocher une victoire historique, marquée aussi par la performance individuelle majuscule de Doncic. Le prodige slovène a inscrit 42 points (11/19 au tir, dont 5 à trois points), capté 10 rebonds, réussi 3 interceptions et distribué une passe décisive.

Déjà incontournable par ses statistiques — il domine la compétition au scoring et figure parmi les leaders de plusieurs catégories stats — Luka Doncic a montré une nouvelle dimension de son jeu, celle d’un leader vocal et émotionnel. À seulement 26 ans, il endosse pleinement le rôle de capitaine de route pour la sélection slovène.

L’Allemagne est avertie.

