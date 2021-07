On a pris des nouvelles de 13 joueurs qui ont accompagné LeBron James, D-Wade et Chris Bosh dans leur aventure de 4 ans au Miami Heat.

Il y a 11 ans, LeBron James choisissait de monnayer son talent du côté de South Beach en rejoignant le Miami Heat. Cette décision, qui est l'un des moments-clés de l'histoire de la NBA, a marqué le début de l'empowerment des joueurs, davantage en contrôle de leur carrière aujourd'hui qu'il y a quelques années.

Sur le plan sportif, l'aventure des Heatles, comme ils se sont eux-mêmes surnommés, laisse un goût mitigé par rapport aux attentes initiales. On se souvient tous de la présentation des Tres Amigos, LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh, avec le King auto-proclamé en train d'annoncer que son équipe ne gagnerait "pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept..." titres de champion.

En quatre saisons, le Miami Heat a tout de même réussi le petit exploit d'aller à chaque fois en Finales NBA et a remporté deux titres au passage. Avec LeBron James dans son prime et deux lieutenants amenés à entrer au Hall of Fame, peut-être y avait-il effectivement la place pour faire un peu mieux. On ne saura jamais si les Floridiens auraient pu rebondir à nouveau après l'échec des Finales 2014 contre les San Antonio Spurs.

Dans une lettre bien plus discrète que son annonce en direct à la télévision quatre ans plus tôt, James a annoncé son comeback à Cleveland, pour tenir sa promesse auprès des habitants de son Ohio natal.

On ne vous fera pas l'affront de supposer que vous ne savez pas ce qu'il est advenu aujourd'hui de LeBron James, superstar des Los Angeles Lakers, Dwyane Wade, retraité, consultant à la télévision et père exemplaire et moderne, ou de Chris Bosh, tristement contraint de prendre sa retraite en raison de problèmes de santé et en train de préparer sa reconversion. Ce sont les autres membres importants de cette équipe qui aura quoi qu'il arrive marqué une génération de fans dont on va vous donner quelques nouvelles au cas où vous les auriez perdu de vue.

Ray Allen (2012-2014)

Ray Allen n'est pas tout à fait de la même classe que tous les autres joueurs dont on vous parlera ici, mais puisqu'il n'était pas dans le projet de base de Pat Riley jusqu'à ce que l'opportunité de le détourner de Boston se présente, on l'a inclus dans les "autres" joueurs de cette aventure. Du côté de South Beach, "Jesus" n'a joué que deux saisons, ses deux dernières en NBA, mais son passage a été plus que précieux. Allen s'est mis à dos tous ses anciens camarades de Boston et les fans des Celtics, mais il ne peut décemment pas regretter son choix aujourd'hui.

Dès sa première année à Miami, le shooteur le plus prolifique de l'histoire de la NBA a frappé fort. En sortie de banc, Allen a contribué à la superbe saison floridienne, marquée notamment par la série de 24 victoires consécutives. Evidemment, difficile de retenir autre chose de son passage à Miami que ce panier à 3 points crucial dans le game 6 des Finales 2013 contre les Spurs. Sans ce shoot fabuleux esthétiquement et émotionnellement, Miami n'aurait pas pu aller en prolongation, sauver sa peau et remporter le game 7 derrière.

Depuis qu'il a raccroché, Ray Allen est logiquement entré au Hall of Fame de Springfield en 2018 et s'occupe de sa fondation "Ray of Hope" qui finance plusieurs oeuvres de charité. En mars 2018, il a publié son autobiographie, "From the Outside". Le lien avec ses anciens camarades des Celtics, à l'exception notable de Paul Pierce qui continue de lui serrer la main, semble définitivement rompu. Ces derniers ne l'invitent jamais aux réunions d'anciens organisées tous les ans et n'hésitent pas, Garnett et Perkins en tête, à le critiquer publiquement.

Aux dernières nouvelles, Ray Allen s'entretient toujours régulièrement avec Spike Lee pour préparer la suite de "He Got Game". Il fait aussi beaucoup de vélo et a récemment eu un accident qui aurait pu être dramatique.