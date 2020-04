Les Celtics 2008 vont-ils enfin faire la paix avec Ray Allen ?

Les Boston Celtics avaient une équipe vraiment spéciale en 2008. Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen… un trio formé à l’été 2007 et sacré dès l’année suivante. Avec aussi Rajon Rondo, Kendrick Perkins ou Tony Allen dans l’effectif. Lourd. Malheureusement, difficile de célébrer la mémoire du sacre alors que certains membres du groupe ne se parlent plus. En réalité, c’est plutôt un joueur en particulier qui est la cible des autres stars. KG n’a jamais pardonné à Ray Allen son départ pour le Miami Heat en 2012. Et les tensions sont à peine redescendues depuis. Tony Allen aimerait que ça cesse.

« Je comprends les deux parties. Il y a des gars qui auraient aimé que Ray les prévienne avant de partir. Mais on sait à quel point ce business est délicat. (…) Moi, je ne lui en veux pas. Et je suis sûr que Kevin ne lui en veut pas non plus. Mais il faut qu’on se fasse une réunion. »

Tony Allen sur le fait que les Celtics 2008 ont vraiment besoin de se voir et de mettre les choses à plat. Histoire de tourner la page et d’enfin se présenter comme une équipe unie pour célébrer leur titre.