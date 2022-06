Quin Snyder et le Jazz, un problème plus profond que l’argent…

Quin Snyder va-t-il quitter le Utah Jazz ? Sous contrat jusqu'en 2024 (avec une option sur la dernière année), l'entraîneur hésite à claquer la porte. Depuis plusieurs semaines, il se trouve ainsi en discussions avec ses dirigeants, qui veulent le conserver.

Pour le retenir, la direction de la franchise de Salt Lake City se montre même prête à le prolonger. Et visiblement, le Jazz n'a pas peur de sortir le chéquier sur ce dossier. Problème, Snyder, probablement conscient de son immense cote sur le marché, n'a pas l'air affecté par cet aspect.

"Il ne s'agit pas d'une question d'argent. Il y a une proposition de prolongation qui se trouve toujours sur la table. Je ne connais pas les détails exacts, mais Snyder a l'occasion de devenir l'un des entraîneurs les mieux payés de la NBA.

On peut parler d'une offre qui reflète la qualité de son travail. Et pourtant, mes informations me laissent penser que Snyder va probablement finir par partir", a fait savoir le journaliste d'ESPN Tim MacMahon.