Qui pour remplacer Quin Snyder au Jazz ? Sept coaches sur la liste !

Maintenant que Quin Snyder n’est plus le coach du Utah Jazz, la franchise doit trouver son remplaçant avant le début de la saison 2022-2023. Après huit ans sous Snyder, l’équipe se situe à un véritable tournant. Danny Ainge et son front office n’ont pas le droit à l’erreur. Alors, qui sera le prochain coach du Jazz ?

Le processus de recrutement devrait commencer dès aujourd’hui, d’après Tony Jones, de The Athletic, mais Utah a l’intention de prendre son temps dans sa recherche. L’équipe espère bien sûr trouver un entraîneur qualifié, mais aussi capable de s’imposer comme une voix forte dans le vestiaire. Elle vise notamment quelqu’un qui pourra canaliser Donovan Mitchell.

Dans la mesure où l’effectif pourrait radicalement changer pendant l’intersaison, il faudra par ailleurs que le successeur de Snyder puisse diriger dans l’instabilité. La défense, qui a toujours caractérisé l’identité du Jazz, semble également être un critère important. Danny Ainge et Justin Zanik, à la tête du front office, doivent trouver toutes ces choses en un seul homme, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Sept coaches sur la liste préliminaire du Jazz

Ainsi, sept prétendants composent la liste préliminaire pour le poste. La sélection pourrait encore s’étendre à de nouveaux candidats, mais elle constitue une base que la franchise étudiera sans doute en priorité.

Parmi eux, Terry Stotts, ancien coach des Blazers. Stotts a mené Portland à huit campagnes de playoffs consécutives, avec une apparition en Finales de Conférence en 2019. Au terme de près de trois décennies de coaching, il a déjà fait ses preuves dans la ligue. Son bilan de 22-40 en playoffs et ses limites sur le plan tactique pourraient toutefois dissuader le Jazz. Il est le seul ancien entraîneur principal à être envisagé pour le moment.

Alex Jensen, second de Quin Snyder, est également considéré comme un sérieux candidat. Arrivé en 2013 à Utah, il constitue un compromis entre changement et stabilité. Johnnie Bryant, arrivé en 2014 et parti aux Knicks en 2020 pour un rôle plus important, est lui aussi sur la liste. Les deux assistants ont de profondes racines dans l’Utah, où ils ont notamment joué au niveau universitaire. Ils sont considérés comme des spécialistes du développement.

Charles Lee (assistant des Bucks), Kevin Young (ast. Suns), Will Hardy (ast. Celtics) et Adrian Griffin (ast. Raptors) complètent cette présélection. La plupart d’entre eux ont déjà été envisagés pour d’autres postes de coach en chef et semblent prêts à passer à l’étape supérieure.

Les Charlotte Hornets — qui arrivent au bout de leur processus — sont les seuls à chercher un coach en dehors du Jazz. Cela laisse à Utah tout son temps pour trouver le successeur de Quin Snyder. Le front office pourrait toutefois viser la fin du mois de juin, au moment de la draft NBA. Histoire de ne pas mettre le nouvel entraîneur dans une position difficile avec le calendrier.

