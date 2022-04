Kelly Olynyk fête ses 31 ans aujourd'hui. En apprenant que c'était le special day du Canadien, on s'est souvenu de cette scène racontée par Michael Rapaport dans son podcast il y a quelques années. L'acteur, grand fan des New York Knicks et ami de Charles Oakley, avait narré une discussion qu'il avait eue avec "Oak".

"J'ai demandé à Charles Oakley ce qu'il avait pensé de la bagarre de l'autre jour entre Kelly Olynyk et Kelly Oubre Jr. Il m'a répondu : "Quoi ?! Il y a deux connards qui s'appellent Kelly en NBA ?"

Du Oakley pur jus, plus interloqué par le fait que des parents aient pu prénommer leur enfant Kelly que parce qu'ils se sont embrouillés sur un parquet NBA.

Si vous avez perdu la trace de Kelly Olynyk, sachez qu'il porte le maillot des Detroit Pistons et est donc coéquipier de Killian Hayes cette saison. Kelly Oubre Jr, lui, est l'un des meilleurs 6e hommes de NBA avec les Charlotte Hornets.

L'embrouille date de 2017 lors d'un match entre Boston et Washington et elle est à retrouver ci-dessous.