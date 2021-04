Rarissime : Rondae Hollis-Jefferson réussit un… quintuple-un !

Rondae Holis-Jefferson a sorti une ligne de stats qu'on n'avait plus vue en NBA depuis 8 ans et réalisée seulement 13 fois dans l'histoire !

Les Portland Trail Blazers sont en chute libre (5 défaites de suite et 7e à l'Ouest). Arrivé au début du mois d'avril, Rondae Hollis-Jefferson a malheureusement participé à quatre de ces cinq rencontres achevées par un revers, la dernière en date dimanche contre Memphis. A cette occasion, l'ancien joueur de Brooklyn et Toronto a quand même réussi une anomalie statistique dont on a eu envie de parler : un quintuple-un.

Un quintuple-un c'est, comme son nom l'indique, le fait de marquer une unité dans cinq catégories statistiques (hors pertes de balle) différentes. Pas forcément un exploit dont on se vante mais, comme dans le cas de Hollis-Jefferson ici sur 5 minutes, la preuve d'un certain impact.

"RHJ" a ainsi compilé 1 point, 1 passe, 1 rebonds, 1 contre et 1 interception. Pas un de plus, pas un de moins. C'est la 14e fois dans toute l'histoire de la NBA - depuis l'apparition des statistiques en tout cas - qu'un joueur finit un match avec ces chiffres. Il faut remonter à 2013 et Alexei Shved, sous le maillot de Minnesota, pour retrouver le dernier quintuple-un dans la ligue.

Parmi les 12 autres joueurs concernés, il y a quand même quelques noms connus et même un membre du Hall of Fame : Elvin Hayes (sur 10 minutes en 1984). On retrouve aussi Shawn Bradley (avec Dallas en 2005), l'ex-n°1 de Draft Pervis Ellison (avec Boston en 1999).

Dans la liste également, le regretté ami de Kevin Garnett, Malik Sealy (avec Minnesota en 1999), CJ Watson (avec Brooklyn en 2013), Charles Jenkins (en 2012 avec Golden State), Jason Collins (en 2002 avec New Jersey), Adam Keefe en 1993 avec Atlanta, William Bedford en 1988 avec Detroit, Clemon Johnson (avec Seattle en 1986), Larry Kenon (avec Cleveland en 1983) et Alvin Scott (avec Phoenix en 1980).

