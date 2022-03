Ray Allen raconte sa réconciliation avec Kevin Garnett

Kevin Garnett a vu son maillot être retiré par les Boston Celtics, mais une image a encore plus fait parler que la montée de la tunique dans les hauteurs du TD Garden. Ray Allen et Kevin Garnett se sont enlacés, mettant directement fin à la brouille qui existait entre eux depuis des années et le départ de "Jesus" vers Miami.

Tout est parti de leur rencontre quelques semaines plus tôt lors des festivités autour du 75e anniversaire de la NBA. Ray Allen a expliqué dans quelles conditions ces retrouvailles positives se sont déroulées.

On espère maintenant voir les anciens Celtics de 2008 participer ensemble à un podcast pour évoquer le bon vieux temps et, pourquoi pas, solder les comptes une bonne fois pour toutes.

Ray Allen said he decided last week to attend KG ceremony after they had good interaction during All-Star Weekend: "When it first happened, I was hesitant not because I didn't want to be here but because I wasn't sure if Kevin wanted me here."

— Brian Robb (@BrianTRobb) March 14, 2022