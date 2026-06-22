Rayan Rupert sélectionné avec les Bleus, une histoire de famille

À 22 ans, Rayan Rupert va connaître sa première sélection avec les Bleus. Une nouvelle étape pour le joueur de Memphis, qui marche dans les pas de son père Thierry et de sa sœur Iliana.

Rayan Rupert a été appelé par Frédéric Fauthoux pour remplacer Frank Ntilikina, blessé. L'arrière des Memphis Grizzlies va connaître sa première sélection avec l'équipe de France.

À 22 ans, Rupert a sans doute réalisé sa meilleure saison outre-Atlantique. Transféré à Memphis en cours d'année, il a connu un véritable renouveau après des débuts compliqués à Portland, où son temps de jeu était limité.

Malgré moins d'apparitions qu'il ne l'aurait mérité à cause des contraintes liées à son contrat, qui l'ont obligé à effectuer plusieurs passages en G-League, il a été particulièrement convaincant. Il a terminé sa saison avec 12,2 points, 6,4 rebonds, 2,1 passes et 1,6 interception de moyenne en 30,9 minutes, avec notamment un record en carrière de 33 points face aux Bucks.

Rayan Rupert va retrouver les Bleus, dont il a déjà porté les couleurs dans les catégories jeunes. Il a notamment décroché une médaille d'argent à l'Euro U16 2019 en Italie.

Mais l'équipe de France est avant tout une affaire de famille chez les Rupert. Son père, Thierry Rupert, figure du basket français, a honoré 34 sélections entre 2001 et 2004.

Sa grande sœur Iliana est toutefois celle qui a le plus marqué l'histoire récente des Bleues. Cadre de l'équipe de France à seulement 24 ans, elle compte déjà 77 sélections depuis 2019. Elle a remporté deux médailles d'argent et une médaille de bronze aux championnats d'Europe (2019, 2021 et 2023), ainsi que deux médailles olympiques à Tokyo en 2021 puis à Paris en 2024.

Rayan Rupert marche donc dans les pas de sa famille, pour le plus grand bien de l'équipe de France.

Les Bleus ont rendez-vous ce lundi pour débuter leur préparation en vue des deux rencontres face à la Belgique (vendredi 3 juillet) et à la Finlande (lundi 6 juillet), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au Qatar.