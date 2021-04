Alors qu'il fête aujourd'hui son anniversaire, retour sur l'une des performances les moins connues de Reggie Miller. Si l'on se souvient plus facilement de ses gros matches avec les Indiana Pacers contre les New York Knicks, son carton contre les Charlotte Hornets n'en reste pas moins mémorable.

Il y a près de 30 ans, Reggie Miller signait son record de points en carrière face aux Charlotte Hornets du mythique trio Larry Johnson - Muggsy Bogues - Alonzo Morning. Ce 28 novembre 1992 (pour situer, Kobe Bryant avait 14 ans, LeBron James 8 et Kevin Durant 4), l'éternel n°31 des Pacers plantait 57 points à 16/29 (4/11 à 3 pts, 21/23 LF), dont 43 unités dans les 2ème et 3ème quart-temps. Le tout assorti de 5 rebonds, 8 passes, 1 steal et 0 balle perdue (!) en 38 minutes.

"J'ai raté quelques shoots faciles en début de match et je me suis dit que ça allait être une soirée difficile. Et puis j'ai rentré 4-5 shoots de suite, et j'ai commencé à me sentir bien", confiait-il au micro après le match.

"J'ai essayé d'être aussi agressif que possible pour aller sur la ligne des lancers… même si j'en ai manqué 2, et que mon père va me tuer en me disant : "tu devrais avoir mis 59 points!"

Une performance plutôt méconnue - comme ses 39 points à 39 ans face aux Lakers, d'ailleurs - comparée à ses 8 points en 9 secondes au Garden, ou à son shoot décisif face aux Bulls lors du Game 4 des finales de conf' 1998.

Pour l'anecdote, l'autre meilleur ennemi des Knicks (avec Michael Jordan) a été imité par Deron Williams 20 ans plus tard, le point guard de BK plantant aussi 57 points face à Charlotte le 4 mars 2012. La ressemblance entre les deux orgies offensives est d'ailleurs saisissante, puisque D-Will aura également shooté à 16/29 et à 4/11 derrière l'arc (mais 21/21 LF et 5 TO).

Si la marque de Reggie Miller tient toujours comme record de la franchise de l'Indiana, elle le doit aussi au respect de Jermaine O'Neal (voir la fin de cette vidéo). L'ex-pivot des Pacers avait en effet décidé, le 4 janvier 2005, de quitter le parquet à deux minutes de la fin face aux Bucks, alors qu'il en était à 55 points, pour ne pas dépasser son glorieux aîné – qui était alors son coéquipier. Classe. Comme Reggie.

Les 57 points de Reggie Miller