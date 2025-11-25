Retour flamboyant pour Tyler Herro, Miami est en feu !

Après avoir fait l’impasse sur les premiers matchs de la saison pour soigner une cheville opérée en septembre, Tyler Herro est revenu sur le terrain avec l'envie d'en découdre. Ce retour a coïncidé avec une victoire solide du Heat à domicile sur les Mavericks, 106-102.

À Miami, il aura fallu un peu de temps à Tyler Herro pour trouver ses marques, mais une fois lancé, le piston du Heat n’a pas tardé à chauffer. Il termine avec 24 points, dont un floater déterminant dans la dernière minute qui donne l’avantage pour de bon à son équipe.

« Ça a été neuf, dix semaines très longues… mais ça a filé », a-t-il déclaré après le match. « L’équipe s'éclate bien en ce moment et pouvoir revenir ce soir pour jouer avec eux, c’était génial. »

Son retour était soigneusement anticipé. Après l’intervention à la cheville et une rééducation intense, Miami avait réservé cette affiche pour le faire revenir doucement dans le rythme.

Son coach, Erik Spoelstra, n’a pas caché son soulagement : « C’est incroyable qu’il puisse revenir avec ce rythme, et ça ne fera que s’améliorer. Quand on affronte des défenses plus solides, on voit pourquoi on a besoin de cette compétence. Il faut autant de talent que possible dans cette ligue. Et c’était simplement excitant de l’avoir de retour. »

Le coach ne fait pas si bien dire. Toutes les équipes sont dangereuses en NBA et toutes ont les talents nécessaires pour faire basculer une rencontre. Dallas est de celle-ci. Malgré leurs difficultés cette saison et leurs 13 points de retard dans le troisième quart, les texans sont revenus. C’est le vaillant P.J. Washington qui a mené la révolte avec 27 points.

Tyler Herro intégré et déjà clutch

Mais dans les instants décisifs, Miami a profité d’un ballon perdu en remise en jeu, intercepté par Bam Adebayo avec 48,2 secondes au compteur, puis Tyler Herro a converti son floater pour porter l’avantage à 104-102. Adebayo s’est ensuite chargé des lancers pour sceller la victoire.

Tyler Herro’s first game back 🥹 24 PTS

7 REB

12/18 FG Still a bucket 🪣 (via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/RICkWaKHmr — Overtime (@overtime) November 25, 2025

« J’ai eu la chance d’être au bon endroit, de trouver ma position et de réussir un floater », a admis Herro sur ce panier décisif. « Mais Bam a fait une super interception… sans Bam, je n’aurais pas pu tenter ce tir. »

Adebayo a de son côté insisté sur la dynamique offensive du groupe : « Vous la voyez là-dedans, mec », a-t-il lancé. « On a beaucoup de gars difficiles à défendre après réception. … Chacun se sent impliqué, chacun a une chance d’être agressif, et on réussit grâce à ça. »

Cette saison, le Heat adopte un système offensif inédit dans la Ligue : peu de pick-and-rolls, un tempo ultra-rapide, des décisions éclair en attaque. Herro a paru encore un peu rouillé dans le premier quart-temps (0/4 au tir), mais il a enclenché la machine ensuite avec neuf tirs consécutifs réussis, 12 de ses 14 derniers tentés convertis, quasiment tous en mid range ou floaters.

« Comme vous pouvez le constater, c'est une attaque agréable à mettre en place. Il n'y a pas beaucoup de pick-and-rolls, mais c'est un jeu collectif », confirmait Bam quand on lui demandait si Herro allait pouvoir s'intégrer facilement à ce nouveau système. Même son de cloche chez Spoelstra :

« Il n'aura pas besoin de s'adapter à notre façon de jouer. Il s'intégrera parfaitement. Il va amplifier tout ce que nous faisons déjà. Je suis heureux pour lui et c'est une bonne chose que nous puissions construire et nous appuyer sur cela. »

Cette victoire est la cinquième de suite pour le Heat et la huitième sur les dix derniers. Et le retour de Herro ne devrait donc que conforter cette belle dynamique.