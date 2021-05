Retour gagnant pour la Air Jordan 7 dans son coloris Flint

Rééditée pour le première fois depuis avril 2006, la version Flint de la Air Jordan 7 est enfin en approche. Si la silhouette dessinée par Tinker Hatfield en 1992 qui portera MJ à son second titre NBA et vers la médaille d'or olympique est un peu en retrait ces derniers temps, elle n'en reste pas moins une valeur très sure.

L'upper se divise en cuir épais granuleux blanc et suede gris, le même gris que l'on retrouve sur la semelle, le chausson Huarache (si confortable et simple à enfiler) et les panneaux latéraux entourant la cheville.

Le 23 du talon apparait en violet, assorti au grand Jumpman placé sous la semelle. La languette en nylon est grise plus foncé pour confirmer le côté sobre et élégant de l'ensemble.

La sortie de cette Jordan 7 est confirmée pour le 8 mai, pour un tarif de 190 €.

Les images de la Air Jordan 7 Flint