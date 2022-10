REVERSE a une grande surprise pour vous !

Cela fait plusieurs mois que nous préparons la prochaine sortie des Éditions REVERSE. Nous sommes désormais sur le point de dévoiler ce dont ils s'agit, mais pour l'occasion, nous avons voulu frapper un grand coup.

C'est donc dans le First Day Show de nos amis de First Team, ce jeudi à 18h, que nous dévoilerons ce nouvel opus !

Pourquoi chez First Team ? Tout simplement parce que cela fait plusieurs années que nous collaborons avec Erwan, Thomas et toute leur équipe, que ce soit dans les pages de REVERSE ou à l'occasion de leurs émissions, et qu'il nous semblait logique de renforcer encore la complicité et la complémentarité qui nous lient.

- ⬇️ La liste des programmes à retrouver sur les antennes First Team ! pic.twitter.com/x7O5nmNG72 — First Team (@FirstTeam101) October 24, 2022

Jeudi à 18h sur YouTube, donc, puis dans la foulée sur BasketSession, vous saurez tout de ce que nous vous avons réservé pour cette fin d'année. Attention à ne pas manquer le coche !

Et puis, vendredi, nous publierons également un nouvel épisode de notre podcast qui sera intégralement dédié au nouveau Mook et à sa thématique et nous aurons la chance de recevoir pour l'occasion un spécialiste de la question...

Allez, on s'arrête là, sinon on ne réussira pas à tenir notre langue jusqu'à jeudi !

