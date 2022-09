RJ Barrett, un simple lot de consolation pour les Knicks ?

L'arrière des New York Knicks RJ Barrett a-t-il été prolongé simplement pour réagir à l'échec du dossier Donovan Mitchell ?

Les New York Knicks ont connu un énorme revers sur le dossier Donovan Mitchell. Au terme de longues négociations, l'arrière a finalement quitté le Utah Jazz pour les Cleveland Cavaliers. Dans le même temps, la prolongation de RJ Barrett aux Knicks a ressemblé à une nouvelle secondaire.

Pourtant, il s'agit visiblement d'un contrefeu allumé par les dirigeants new-yorkais. En effet, après l'échec des discussions avec le Jazz, les Knicks ont décidé de réagir lundi avec l'extension du contrat du Canadien pour 120 millions de dollars sur 4 ans.

Mais initialement, il ne s'agissait absolument pas du plan. Tout d'abord, le jeune talent a été proposé, à plusieurs reprises, à Utah. Et ensuite, New York, en le conservant, avait plutôt l'idée de le prolonger en octobre, selon le journaliste du New York Post Marc Berman.

Face à la situation bloquée avec Mitchell, les Knicks voulaient passer à l'action. Et la prolongation de Barrett a donc eu la priorité. Une manière de faire passer la pilule auprès des fans et d'atténuer une éventuelle déception.

Reste à savoir si RJ Barrett va se montrer à la hauteur de ce contrat. Et surtout s'il va pouvoir faire oublier l'arrivée avortée de Donovan Mitchell.

Les Knicks croient-ils vraiment en RJ Barrett ? Thibodeau sceptique