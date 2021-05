RJ Barrett a fait de sa plus grosse lacune son meilleur atout, les Knicks ont un super n°2

La formidable saison des New York Knicks a permis de mettre en lumière l'énorme montée en puissance de Julius Randle ou le retour aux affaires réussi de Tom Thibodeau. On n'a sans doute pas assez parlé de l'éclosion de RJ Barrett. Si on attendait un peu plus du Canadien lors de sa saison rookie - statistiquement très honnête, collectivement très décevante - on en espérait pas temps de lui en année 2.

Barrett est un élément très important de la rotation de Tom Thibodeau, qui a déjà réussi à le faire progresser de manière impressionnante. Le sophomore des Knicks s'est fondu dans le moule défensivement, mais c'est particulièrement au niveau de l'attaque et de son adresse que le développement est spectaculaire.

A Duke, RJ Barrett avait déjà cette étiquette de potentiel all-round player et les interrogations concernaient surtout son shoot extérieur, une arme essentielle en NBA. Sur sa première saison, il n'avait pas franchement rassuré en la matière avec 32% à 3 points sur 3.5 tentatives par match. De quoi le mettre en retrait par rapport à d'autres gros prospects de sa cuvée.

La belle déclaration d’amour de RJ Barrett à son coach

Cette saison, RJ Barrett shoote à quasiment 40% en prenant plus de tirs (4.3), ce qui fait de lui un artilleur plus fiable que Ja Morant, DeAndre Hunter, Darius Garland, Coby White, Tyler Herro, Cam Johnson ou PJ Washington, tous des lottery picks qui semblaient plus à l'aise from downtown que le n°4 de cette cuvée 2019.

En étant l'option n°2 des Knicks, derrière Julius Randle, Barrett s'est comme libéré d'un poids et commence à exploiter son énorme talent de la meilleure des manières. L'ex-Blue Devil a amélioré ses stats absolument partout et pas seulement grâce à un temps de jeu supérieur :

De 14.3 à 17.6 points par match

De 5 à 6 rebonds

De 2.6 à 3 passes

De 40.2 à 44% d'adresse globale

De 32 à 40% d'adresse à 3 points

De 61.4% à 74.6% sur la ligne

RJ Barrett ne sera pas MIP cette saison, mais sa progression est l'une des raisons du retour en playoffs des Knicks et de l'optimisme que la franchise peut afficher pour les années à venir.