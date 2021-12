Robert Williams postérise Anthony Davis… deux fois !

Il vaut mieux ne pas traîner trop près du cercle quand Robert Williams arrive lancé. Le jeune pivot des Boston Celtics est monté sur ressort et Anthony Davis s'en est aperçu à ses dépends mardi soir. L'intérieur All-Star a eu le malheur de se retrouver sur la route du bonhomme. Et là, attention les dégâts.

ROBERT WILLIAMS III DROPS THE HAMMER 🔨 @celtics and Lakers NOW on TNT! pic.twitter.com/aBIwxbYDlV

Le dunk est vraiment lourd. La position est un peu traître pour AD puisqu'il est de dos, pris de vitesse par le alley-oop qui met son adversaire sur orbite. Mais ça se paye cash. Mais Robert Williams n'a pas dunké qu'une seule fois sur la star des Los Angeles Lakers. Quelques minutes plus tard, dans le deuxième quart-temps, il a remis ça avec une claquette explosive dont il a le secret.

LOOK OUT BELOW 😤

Robert Williams III throws down the putback!@celtics and Lakers head into halftime on TNT! pic.twitter.com/rncJ7xXDgu

— NBA (@NBA) December 8, 2021