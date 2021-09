Robin Lopez révèle enfin l’origine de sa haine des mascottes

Robin Lopez effectue une carrière tout à fait respectable en NBA. Néanmoins, le plus chevelu des jumeaux de Stanford est au moins aussi connu pour ses talents de basketteur que pour pour sa croisade contre les mascottes de la ligue. A chaque match à l'extérieur, et ce depuis des années, Lopez a pour mission d'aller chercher des noises à la mascotte de l'équipe adverse. Le joueur du Orlando Magic met tellement de coeur à l'ouvrage et semble si sérieux qu'on se demande parfois s'il n'a pas vraiment eu un traumatisme avec les gens déguisés durant son enfance.

Invité avec son frère Brook dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", Robin Lopez a révélé son "origin story" comme tout super-vilain qui se respecte dans l'univers des comics qu'il apprécie tant. Il a effectivement eu une interaction problématique avec une mascotte il y a quelques années.

Brook Lopez se moque encore une fois de son frangin

"Déjà, il faut savoir que j'ai hérité de ce problème parce que mon frère avait à moitié piétiné la mascotte des Pistons et que le gars était venu me chercher quand mon équipe est venue la fois suivante. Mais sinon, il y a bien un évènement qui me permet de retracer tout ça. Je devais être en CE2 ou en CM1 et je suis allé voir un match à Santa Clara. Il y avait Thunder, la mascotte des Warriors à l'époque. Il signait des autographes et m'a demandé mon nom. J'avais un trouble du langage, donc je lui ai répondu 'Wobin' au lieu de Robin. Il a marqué 'Robin, où est-ce qu'il y a un 'w' là-dedans ?' C'est là que tout a commencé".

Et Brook Lopez d'ajouter :

"Thunder était un peu un bâtard. Il avait aussi signé la mienne en marquant : 'Brook ? C'est un nom de fille, non ?' Qui fait ça à des gamins ?"

Robin Lopez a pris un peu plus à coeur cette vengeance au fil des ans et il est encore aujourd'hui en guerre ouverte avec la plupart des mascottes en NBA.