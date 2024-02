Les Suns récupèrent Royce O’Neale dans un transfert à trois équipes

Malgré une marge de manœuvre limitée pour réaliser un transfert cette saison, les Suns ont réussi à obtenir Royce O’Neale, un joueur convoité sur le marché, dans une transaction à trois équipes.

La franchise de l’Arizona a obtenu O’Neale en échange de trois seconds tours de draft, selon Shams Charania de The Athletic. Les Grizzlies ont également participé à l’échange, envoyant David Roddy à Phoenix en échange d’un échange de choix de draft.

Brooklyn is finalizing a trade sending Royce O’Neale to Phoenix for salaries and three second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/sSSXacDYVz

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024