Le beau geste de Rudy Gobert envers les employés des Timberwolves

Rudy Gobert, le joueur, est souvent incompris par la plupart des passionnés de basket qui se concentrent plus sur ses lacunes que ses (nombreuses) qualités. Mais les fans des équipes dont il défend les couleurs en NBA savent à quel point il peut être important sur le terrain. Rudy Gobert, l'homme, est parfois moqué pour ses états d'âme ou encore certaines de ses déclarations. Mais les fans de ses franchises ou même les membres des organisations pour lesquelles il a joué savent à quel point il est généreux et impliqué.

Nouvel exemple à l'approche de Noël avec le très beau geste réalisé par le pivot des Minnesota Timberwolves envers les employés du Target Center. Il leur a tous offert une carte dédicacée en plus de 50 dollars.

More than 450 Target Center employess -- ushers, concession workers, change-over, etc. -- showed up to a nice little gift tonight. A signed card and $50 from Rudy Gobert, thanking them for all they do for the Wolves.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) December 20, 2022