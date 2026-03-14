Rudy Gobert a salué la progression spectaculaire de Victor Wembanyama cette saison et s’est dit « vraiment fier » de la star des Spurs.

La montée en puissance de Victor Wembanyama en NBA impressionne toute la ligue. Mais l’un de ses plus grands soutiens reste Rudy Gobert, qui se dit particulièrement fier de la progression du Français cette saison.

Dans un entretien accordé au journaliste Mark Medina, le pivot des Minnesota Timberwolves a salué l’évolution spectaculaire de la star des San Antonio Spurs.

« Je suis vraiment fier de lui »

Gobert a notamment insisté sur la progression constante de Wembanyama.

« Il devient de plus en plus fort. Il fait une saison incroyable, collectivement et individuellement. Il met beaucoup de contres, c’est incroyable à regarder. Je suis vraiment fier de lui. »

Le pivot des Wolves souligne également le travail et la discipline du jeune Français.

« Chaque année, le travail qu’il fournit paie. Je sais à quel point il travaille dur, à quel point il est discipliné et à quel point il aime ce jeu. »

Un lien particulier entre les deux Français

Rudy Gobert a joué un rôle important auprès de Wembanyama lors de ses jeunes années. On se souvient de ces images des deux s’entraînant ensemble et jouant des un-contre-un alors que Victor était tout jeune.

Les deux joueurs entretiennent aujourd’hui une relation forte, sur et en dehors du terrain, et représentent les deux piliers défensifs du basket français sur la scène internationale.

Un duel pour le DPOY… et peut-être les playoffs

Ironie de la situation, Gobert et Wembanyama pourraient également être rivaux dans la course au trophée de Defensive Player of the Year cette saison.

Mais pour le vétéran français, la compétition n’enlève rien à la fierté qu’il ressent.

« Que le meilleur gagne. Il reste encore beaucoup de matches. Mais quoi qu’il arrive, je suis vraiment fier de lui. »

Gobert espère même affronter Wembanyama en playoffs.

« J’espère qu’on pourra se jouer en playoffs. Ce serait un défi amusant. »

Avec 24,2 points, 11,1 rebonds et 3 contres de moyenne, Wembanyama continue de confirmer son statut de phénomène et mène les Spurs vers l’une des meilleures saisons de la conférence Ouest.

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