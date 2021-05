Rudy Gobert s’enflamme… et s’offre un moment Shaqtin’ a Fool !

Tout va (presque) bien pour le Utah Jazz. Malgré l'absence de Donovan Mitchell, blessé, la franchise de Salt Lake City continue d'enchaîner les bons résultats. Avec un bon Rudy Gobert, l'actuel leader de la Conférence Ouest a d'ailleurs facilement dominé l'Oklahoma City Thunder (109-93).

Sur cette partie, l'international français a d'ailleurs compilé un joli double-double : 16 points et 18 rebonds. Pour autant, le natif de Saint-Quentin fait surtout parler de lui pour un gros fail ! Dans le troisième quart-temps, Gobert a profité d'un ballon récupéré pour le remonter.

Pour se faire plaisir, le Tricolore s'est amusé avec un dribble dans le dos. Quitte à jouer, autant faire le show. Sauf que lancé dans son action, le pivot du Jazz a oublié un petit détail : la règle du retour en zone.

A la suite de cet enchaînement, Gobert avait dépassé la moitié du terrain et sa passe, dans son camp, pour Georges Niang a donc été sanctionnée. Et bien évidemment, ce moment Shaqtin' a Fool de l'intérieur a été beaucoup moqué !

Par Luguentz Dort, sur le banc d'OKC, tout d'abord, par les internautes ensuite, mais aussi par Mitchell sur le réseau social Twitter.

Sans le vouloir, Rudy Gobert a en tout cas réalisé l'action de la nuit !

Rudy Gobert got hit with a backcourt violation after getting fancy with it 😅 @shaqtin pic.twitter.com/yDpafSdin2

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 15, 2021