Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Cavaliers @ Wizards : 105-120

Nuggets @ Pistons : 104-91

Magic @ Sixers : 97-122

Jazz @ Thunder : 109-93

Raptors @ Mavericks : 110-114

Clippers @ Rockets : 115-122

Kings @ Grizzlies : 106-107

Pelicans @ Warriors : 122-125

Doncic propulse Dallas en Playoffs !

- Les Dallas Mavericks vont disputer les Playoffs ! A la lutte pour éviter de jouer le play-in avec les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Lakers, les Texans sont assurés de terminer à la 5ème ou à la 6ème place à l'Ouest. Une qualification obtenue grâce à la victoire contre les Toronto Raptors (114-110). Avec un excellent Luka Doncic.

Auteur d'un triple-double (20 points, 11 passes décisives et 10 rebonds), le Slovène a ainsi répondu présent dans ce match déterminant. Bien épaulé par Kristaps Porzingis (21 points, 10 rebonds), Doncic a fait la différence face à une équipe de Toronto combative. Malgré l'absence de 7 meilleurs marqueurs et seulement 7 joueurs valides, les Canadiens n'ont rien lâché.

Malachi Flynn (26 points) et Jalen Harris (31 points) ont tout tenté pour rivaliser avec Doncic. Mais c'est bien Dallas qui s'est donc imposé pour obtenir un billet pour les Playoffs.

Poole brille en l'absence de Curry

- Dans cette nuit en NBA, la meilleure performance individuelle a été réalisée par... Jordan Poole ! En l'absence des stars des Warriors, au repos avant le match décisif contre les Memphis Grizzlies, Golden State l'a tout de même emporté contre les New Orleans Pelicans (125-122).

Devenu un membre important de la rotation de Steve Kerr, Poole a tiré son épingle du jeu avec un record en carrière : 38 points. Malgré une alerte dans le troisième quart-temps avec une cheville douloureuse, il a été décisif dans le money-time pour offrir ce succès aux siens. Avec 28 points, Mychal Murder (7/13 à trois points) a aussi eu un bel impact, alors que Nickeil Alexander-Walker (30 points) a fait son maximum pour répondre.

Steph had to get in on the celebrating 😂 pic.twitter.com/RPd48pnckh — ESPN (@espn) May 15, 2021

Les Warriors, l’outsider prêt à bousculer la Conférence Ouest

- Tout comme les Warriors, les Memphis Grizzlies avaient décidé de "faire tourner" avant la bataille finale pour la 8ème place. Et comme les Californiens, ils ont gagné ! Face aux Sacramento Kings (107-106), les Grizzlies ont été portés par un excellent Justise Winslow (25 points, 13 rebonds).

Dans une partie accrochée, les Kings ont eu l'opportunité de l'emporter. Mais Terence Davis a raté un panier primé dans les ultimes secondes. Alors que Louis King (27 points) a été performant pour les Kings, il faut aussi souligner la bonne performance du Français Killian Tillie : 16 points et 10 rebonds.

Les Nuggets chipent la 3ème place aux Clippers

- Le dernier match de la saison s'annonce important pour les Denver Nuggets. Avec une victoire contre les Detroit Pistons (104-91), la franchise du Colorado a repris la 3ème place de la Conférence Ouest aux Los Angeles Clippers. A égalité avec les Californiens, les Nuggets ont le tie-breaker.

Sur cette partie, malgré un temps de jeu limité (26 minutes), Nikola Jokic a tranquillement claqué un triple-double (20 points, 15 rebonds et 11 passes décisives). Alors que Markus Howard (20 points) s'est aussi signalé. Les jeunes des Pistons ont donc été rapidement dépassés, à l'image d'un Killian Hayes limité à 2 points (1/8 aux tirs).

- Les Nuggets sont déjà à égalité avec les Clippers car les Californiens ont perdu ! Contre les Houston Rockets (115-122), Los Angeles était privé de Paul George, Kawhi Leonard et Patrick Beverley, au repos avant les Playoffs. Et si Luke Kennard (23 points) n'a pas démérité, les Clippers ont été globalement dominés.

Quasiment en triple-double, Kelly Olynyk (20 points, 11 passes décisives, 9 rebonds) a fait la différence, avec Jae'Sean Tate (20 points), pour obtenir ce succès. Lors de la dernière rencontre, les Clippers vont défier le Thunder, alors que les Nuggets vont affronter les Blazers.

Les Sixers au sommet à l'Est

- Avec une victoire face au Orlando Magic (112-97), les Philadelphia Sixers sont désormais assurés de terminer à la première place de la Conférence Est. Une belle performance pour cette équipe, qui vise le titre sur cet exercice. Malgré un temps de jeu limité (23 minutes), Joel Embiid a réalisé un double-double (13 points, 11 rebonds).

En seulement 23 minutes, Seth Curry a planté 20 points pour permettre aux siens de creuser l'écart. Ignas Brazdeikis (21 points) a été bien trop seul chez les Floridiens...

Les Wizards qualifiés en play-in !

- Les Washington Wizards reviennent de loin ! Grâce à une bonne série ces dernières semaines, la franchise de DC, après son succès contre les Cleveland Cavaliers (120-105), a officiellement validé son billet pour le play-in. En l'absence de Bradley Beal, blessé, Russell Westbrook a encore brillé.

Le roi du triple-double a régalé avec 21 points, 17 passes décisives et 12 rebonds. Avec 6 joueurs des Wizards à plus de 10 points pour épauler Westbrook, Washington a fait la différence collectivement. A l'inverse, chez les Cavs, si le 5 majeur a été plutôt performant (Collin Sexton à 26 points et Jarrett Allen en double-double), les remplaçants ont été inexistants.

The Wizards celebrated Mr. Triple-Double tonight 👏 Russ' 182 triple-doubles are the most in NBA history. pic.twitter.com/ELogf9HJ5T — ESPN (@espn) May 15, 2021

Le Jazz sérieux jusqu'au bout

- Dans la course à la première place à l'Ouest, l'Utah Jazz se rapproche du but après un succès face à l'Oklahoma City Thunder (109-93). Toujours sans Donovan Mitchell, la formation de Salt Lake City reste sérieuse. A l'image d'un Rudy Gobert en double-double : 16 points et 18 rebonds.

Avec Bojan Bogdanovic (22 points) et Jordan Clarkson (18 points), le Français s'est ainsi chargé de mener le Jazz à la victoire contre une faible équipe d'OKC. Théo Maledon (18 points) a été l'un des rares joueurs du Thunder à surnager...

